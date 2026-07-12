Dünya Kupası'ndaki şokun ardından Senegali çalıştırmaya yaklaşan sürpriz bir isim

Senegal Futbol Federasyonu, “Teranga Aslanları” milli takımının yeni teknik direktörünün kim olacağına dair spekülasyonları alevlendirdi; 2026 Dünya Kupası'ndan hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından teknik direktör Babi Thiao'yu görevden aldı. Bu süreçte, Senegalli kökenli Fransız yıldız Patrick Vieira, görevi devralıp yeniden yapılanma sürecini yönetecek en güçlü aday olarak öne çıktı.

Fransız “L’Équipe” gazetesi, Senegalli Futbol Federasyonu’ndaki bazı karar vericilerin, Babé Thiaw’ın ardından Patrick Vieira’nın milli takımın teknik direktörü olarak atanması için güçlü bir şekilde bastırdığını ortaya çıkardı. Bu karar, uzatmaların ardından Belçika milli takımı karşısında 3-2'lik skorla 32'li turda elenilmesinin ardından geldi; bu sonuç, Senegalli taraftarların beklentilerinden tamamen uzak olarak değerlendirildi.

Senegal Futbol Federasyonu Yürütme Kurulu’nun, önümüzdeki Cumartesi günü başkent Dakar’da acil bir toplantı düzenlemesi bekleniyor. Toplantıda, ABD’de düzenlenen ve erken bir elenmeyle hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası finallerine milli takımın katılımının kapsamlı bir değerlendirmesi ele alınacak.

Toplantı, Senegal’in hayalini erken sona erdiren başarısızlığın nedenlerini analiz etmeye ayrılacak. Özellikle de milli takım, 86. dakikaya kadar Belçika karşısında 2-0 önde olmasına rağmen, ardından üç gol yiyerek turnuvadan dramatik bir şekilde elenmişti.

Senegal Futbol Federasyonu içindeki çevreler, bireysel hataların elenmenin en önemli nedenlerinden biri olduğunu düşünüyor. Bunların başında, kaleci Mory Diao’nun topu kontrol ederken yaptığı feci hata geliyor. Bu hata, maçın performans açısından Senegal için turnuvadaki en iyi maç olmasına rağmen, Belçika milli takımına maça geri dönme ve skoru tersine çevirme fırsatı verdi.

"L'Équipe" gazetesi, Patrick Vieira'nın isminin federasyon çevrelerinde geniş bir konsensüs sağladığını belirtti. Bu durumun nedeni sadece teknik direktörlük tecrübesi değil, aynı zamanda Senegal ile olan yakın bağlarıdır; zira Vieira, başkent Dakar'da doğmuştur ve ülkedeki en önde gelen yetenek geliştirme akademilerinden biri olan "Diamars" Akademisi'nin kurulmasına da katkıda bulunmuştur.

Senegalli yetkililer, özellikle ülkenin içinde bulunduğu koşullar ve “Teranga Aslanları”nın kıtasal ve uluslararası sahnedeki konumunu geri kazanabilecek bir spor projesine duyulan ihtiyaç göz önüne alındığında, Vieira’nın bu hassas dönemde milli takımı yeniden inşa etmek için gerekli kişiliğe ve deneyime sahip olduğuna inanıyor.

Viera, Kasım 2025’te İtalyan kulübü Genoa’nın teknik direktörlüğünden ayrıldığından beri herhangi bir kulüple bağlantısı bulunmuyor; bu da tarafların bir anlaşmaya varması halinde görevi üstlenmeye hazır olduğu anlamına geliyor.

Eski Arsenal kaptanı, çok yönlü bir teknik direktörlük geçmişine sahip. Daha önce ABD’nin New York City, Fransa’nın Nice, İngiltere’nin Crystal Palace, Fransa’nın Strasbourg ve son olarak İtalya’nın Genoa takımlarını çalıştırmış olması, ona farklı futbol ortamlarıyla başa çıkma konusunda büyük bir deneyim kazandırıyor.

Senegal Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Pape Thiaw'ın görevden alındığını resmi olarak duyurmuştu. Milli takım, normal sürenin son dakikalarına kadar 2-0 önde olmasına rağmen, uzatmalarda Belçika'ya 3-2 yenilerek avantajını koruyamamıştı.

Senegal Futbol Federasyonu, yarın Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini doğruladı. Toplantıda, Babi Thiaw’ın görevden alınma nedenleri açıklanacak, milli takımın Dünya Kupası’ndaki performansı değerlendirilecek ve önümüzdeki döneme ilişkin planlar ile yeni teknik direktörün seçilme süreci hakkında bilgi verilecek. Bu arada, Patrick Vieira ile resmi müzakerelerin başlamasının duyurulması büyük bir merakla bekleniyor.