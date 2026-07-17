Dünya Kupası'ndaki şokun ardından... Mourinho, Mbappé'den "yeni Cristiano" yaratmaya çalışıyor

Fransa’nın Dünya Kupası yarı finalinde İspanya’ya karşı aldığı yenilgi, sadece “Les Bleus”un turnuvadaki serüveninin sonu olmakla kalmadı, aynı zamanda Kylian Mbappé’nin kariyerindeki en zorlu sezonlardan birinin de perdesini indirdi. Real Madrid’i büyük kupalara taşıyamadığı için, Dünya Kupası aracılığıyla dünya çapındaki parlaklığını geri kazanma hayali de suya düştü. Şimdi ise en büyük hedefi olan yeni bir aşamaya başlıyor: José Mourinho’nun liderliğinde, daha önce Cristiano Ronaldo’yu tarihi bir seviyeye taşıyan bu adamın yönetiminde, “Santiago Bernabéu”da bir efsaneye dönüşebileceğini kanıtlamak.

2026 yılı, Kylian Mbappé’nin beklentilerinden tamamen uzaktı. Real Madrid’de geçirdiği ikinci hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından, Dünya Kupası ona dünyanın en iyi oyuncuları arasındaki yerini geri kazanması ve Altın Top ödülünü kazanma hayalini canlı tutması için altın bir fırsat sundu.

Fransız forvet için işler, yarı finalde İspanya ile karşılaşana kadar olumlu gidiyordu; ancak Luis de la Fuente’nin takımının maçı tamamen domine etmesi, Fransa’nın finale yükselmesini engelledi. Ayrıca Mbappé’nin turnuvada sekiz golde kalan gol sayısını artırmasını da engelledi. Böylece, 2018’de şampiyon olan ve 2022’de unvanını korumaya çok yaklaşan Fransa milli takımının turnuva serüveni sona erdi.

Dallas’taki bu yenilgiyle, Mbappé için zorlu bir sezonun perdesi kapandı. Mbappé, Ağustos’un ilk haftasında Real Madrid antrenmanlarına dönmeden önce üç haftalık bir dinlenme süresine girecek ve baskı ve zorluklarla dolu yeni sezona hazırlanacak.

Mbappé, takıma katıldığından beri Real Madrid’in en önemli hücum oyuncularından biri olsa da, bireysel istatistikleri kulübün genel olarak yaşadığı düşüşü telafi edemedi. İlk sezonunda 44 gol attı; ancak takım bu sezon boyunca sadece iki ikincil kupa kazanabildi. İkinci sezonunda ise 42 gol attı, ancak takım hiçbir büyük şampiyonluk kazanamadan sezonu tamamladı.

Mbappé’nin gelmesinden önceki Real Madrid’in başarılarıyla karşılaştırıldığında durum daha da sert görünüyor; zira kulüp, Mbappé’nin transferinden önceki sezonda, aralarında Şampiyonlar Ligi ve La Liga’nın da bulunduğu altı olası şampiyonluktan beşini kazanmayı başarmıştı. Ayrıca Paris Saint-Germain, Fransız yıldızın ayrılmasının ardından gelen iki sezonda Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başardı; bu da birçok kişi tarafından Paris ekibinin Mbappé'ye bağımlılık aşamasını aşmayı başardığının bir kanıtı olarak görüldü.

Mourinho… En Büyük Meydan Okuma

Mbappé, Real Madrid ile bu seviyeye ulaşmayı hedefliyor ve bunu, Cristiano Ronaldo’yu durdurulamaz bir gol makinesine dönüştürmede kilit rol oynayan teknik direktör José Mourinho’nun yönetiminde başarmayı umuyor.

Portekizli teknik direktörle çalıştığı dönemde Ronaldo, bir sezonda 50 gol barajını birden fazla kez aştı ve Real Madrid tarihinin La Liga’daki en muhteşem sezonlarından biri olarak kabul edilen 2011-2012 sezonunda 60 gol atarak performansının zirvesine ulaştı.

O dönemde Cristiano 27 yaşındaydı; bu, Mbappé’nin şu anki yaşıyla aynıdır. Fransız oyuncunun kariyerindeki en iyi gol rekoru ise 44 gol olarak kalmıştır; bu başarıyı iki kez elde etmiştir: ilki 2023-2024 sezonunda Paris Saint-Germain formasıyla, ikincisi ise 2024-2025 sezonunda Real Madrid formasıyla.

Geçtiğimiz sezonda ise Mbappé’nin gol sayısı 42’ye geriledi; bu durum, kulüp içinde büyük tartışmalara yol açan ve etkileri sağlık ekibine kadar uzanan bir diz sakatlığından kaynaklandı. İspanyol “Marca” gazetesi bu bilgiyi aktardı.

Eleştiriler sadece teknik yönlerle sınırlı kalmadı; oyuncunun saha dışındaki bazı hareketleri, özellikle de kulüpten uzmanlar ve partneriyle birlikte Fransa’ya yaptığı tekrarlanan seyahatler, takımın en zor dönemlerinden birinde ondan daha fazla konsantrasyon bekleyen Real Madrid taraftarlarının şaşkınlığına neden oldu.

Dünya Kupası’nın hayal kırıklığı yaratan bir şekilde sona ermesiyle Mbappé, önümüzdeki dönemin kariyeri için bir dönüm noktası olacağının farkında. Artık sadece yetenek yeterli değil ve bireysel hedefler başarıyı garanti etmiyor. En büyük hayali ise Real Madrid tarihine en görkemli şekilde adını yazdırmak; bu hayali gerçekleştirmek için, tıpkı Cristiano Ronaldo’nun José Mourinho’nun yönetiminde yaptığı gibi, yepyeni bir seviyeye yükselmesi gerekiyor.