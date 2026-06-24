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Dünya Kupası'ndaki secde olayının ardından... Al-Da'ee, Yamal'dan Al-Hilal'a transfer olmasını istiyor

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L. Yamal
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Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan
Yeşil Burun Adaları
Suudi Arabistan
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Suudi futbol efsanesi, İspanyol yıldıza özel bir mesaj gönderdi

Suudi futbol efsanesi Talal Muhammed Al-Da’ei, İspanyol futbolcu ve Barcelona’nın yıldızı Lamine Yamal’dan önümüzdeki yıllarda Al-Hilal kulübü için oynamasını istedi.

Yamal, Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atarak, geçen Pazar günü Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan grup aşamasının ikinci tur maçında İspanya milli takımının Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etmesine öncülük etti.

Golün ardından Barcelona yıldızı secde yaparak kutlama yaptı; bu hareket, Muhammed Al-Da'ei'nin takdirini topladı ve Al-Da'ei, bunun dünyaya gönderdiği en büyük mesaj olduğunu belirtti.

Al-Da'ee, "X" sitesindeki kişisel hesabından attığı bir tweet'te şöyle dedi: "Takımımızın kalesine gol attığını görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı, ancak Allah'a secde etmen dünyaya gönderilen en büyük mesajdı."

Ve ekledi: “Bu, inanç, şükran ve tevazuun güzel bir ifadesi. Sergilediğin davranış, her türlü saygı ve takdiri hak ediyor. Teşekkürler, dünya yıldızı.”

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Şöyle devam etti: “Net bir mesaj verdin: Bizim hak dinimiz sevgi, hoşgörü ve Allah’ın nimetlerine şükretme dinidir. Golü attıktan sonra secde etmen, imanı ve tevazuyu yansıtan güzel bir andı.”

Şöyle devam etti: “Şöhret ne kadar büyük olursa olsun, futbol saha içindeki bir rekabettir; ancak değerler ve ahlak, gerçekten kalıcı olan ve insanları bir araya getiren unsurlardır. Sana her türlü başarıyı diliyorum Lamine, seni muhteşem bir gelecek bekliyor ve mesajın tüm dünyaya ulaştı.”

Son olarak şunları ekledi: “Bir gün seni Suudi Ligi’nde, Asya’nın lideri ve Asya’nın en büyük kulübü olan Al-Hilal’da görmeyi umuyorum. Teşekkürler sana yıldızım. Benim gözümde sen dünyanın en iyi oyuncususun ve bir Barcelona taraftarı olarak, senin sihrini izlemekten her zaman keyif alacağım.”

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