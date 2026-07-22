Arsenal, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya karşısında sakatlanan Fransız savunmacısı William Saliba ile ilgili bir karar aldı.

Saliba, Fransa Milli Takımı'nın 2-0 kaybettiği maçın başlamasından yalnızca 30 dakika kadar sonra sırt sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamayarak sahayı terk etmiş, böylece yeni sezon öncesinde fiziksel durumuna ilişkin endişeler artmıştı.

Raporlar, Arsenal'in milli savunmacısının 4 ila 5 ay arasında sahalardan uzak kalmasından korktuğunu ortaya koydu.

Fransız "L'Equipe" gazetesi ise bugün çarşamba, İngiliz kulübün Fransız savunmacısıyla tedavi yöntemi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Arsenal, Fransız savunmacısıyla mutabık kalarak ameliyat yerine konservatif tedaviyi tercih etme kararı aldı.

25 yaşındaki stoper, muzdarip olduğu kronik sırt ağrılarını hafifletmek için uzun bir tedavi ve dinlenme sürecine girecek.

Sahalardan uzak kalacağı süre henüz kesinleşmemiş olsa ve iyileşmesinin ilerleyişine bağlı bulunsa da, bunun birkaç ay sürmesi bekleniyor. Bu durum hem Arsenal hem de Fransa Milli Takımı için ağır bir darbe niteliğinde.