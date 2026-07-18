Fozinia’nın 2026 Dünya Kupası’nın en parlayan yıldızlarından biri olmak için Dünya Kupası kupasını kaldırmasına gerek yoktu. Birkaç hafta içinde, Yeşil Burun Adaları milli takımının kalecisi, spot ışıklarından uzak bir oyuncudan küresel bir fenomene dönüştü; medya kuruluşları onunla röportaj yapmak için yarışırken, sosyal medyadaki takipçi sayısı on milyonlara ulaştı. Bu olağanüstü hikaye, futbol sahasının sınırlarını aştı. Tüm bunlara rağmen, tecrübeli kaleci şöhretin kişiliğini değiştirmediğini ve alçakgönüllülüğüne ve en üst seviyede oynamaya devam etme hayaline hala bağlı olduğunu vurguluyor.

Fozinha, Yeşil Burun Adaları milli takımının kalecisi olarak Dünya Kupası’na katıldı ve turnuvadan dünyanın en tanınmış isimlerinden biri olarak ayrıldı. Kısa bir süre içinde, spot ışıklarından uzak bir şekilde oynamaktan, fotoğraf çekimlerine katılmaya, uluslararası medya ile röportajlar yapmaya ve sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçi kazanmaya geçti.

Bu büyük dönüşüme rağmen Fozinia, şöhretin kişiliğinde hiçbir şeyi değiştirmediğini vurguluyor ve İspanyol “Marca” gazetesine yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Şöhret beni çok fazla değiştirmedi, kendim gibi kalmalıyım.”

Kalecinin bu açıklamaları, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından New York’taki Rockefeller Merkezi’nde düzenlenen Efsaneler Turnuvası’na katılması sırasında geldi. Turnuvaya, dünya şampiyonları ve Şampiyonlar Ligi’nde zafer kazanmış yıldızların yanı sıra, geçtiğimiz on yıllarda futbol tarihine adını yazdırmış isimler de katıldı. Tüm bu yıldızlar topluluğuna rağmen, birçok taraftar özellikle tek bir kişiyi arıyordu: Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi.

İnanç için 29 milyon neden

Şöhret hikayesi, Dünya Kupası’nda İspanya ile oynanan maçta başladı. Maç başlamadan önce, Fozinha’nın Instagram’daki takipçi sayısı sadece 50 binin civarındaydı, ancak İspanya milli takımı karşısında sergilediği dikkat çekici performans her şeyi değiştirdi.

Birkaç gün içinde takipçi sayısı 14 milyona sıçradı ve turnuva sonunda 28 milyonu aşarak, Norveçli Erling Haaland’ı bile geride bırakarak Dünya Kupası’nın en çok takip edilen oyuncusu oldu. Bugün ise takipçi sayısı 29 milyona ulaştı.

Bununla ilgili olarak şunları söyledi: “Turnuva öncesinde Cape Verde’den olduğumuzu söylüyorduk, ancak dünya nüfusunun %90’ı buranın nerede olduğunu bilmiyordu. Artık herkes Cape Verde’yi tanıyor ve bu bizim için son derece önemli.”

Messi ile karşılaşma... Gerçekleşen bir rüya

Vizinha, Arjantin milli takımıyla oynadıkları maçı anımsayarak, bunun kariyerinin en güzel anlarından biri olduğunu vurguladı.

Oyuncu şöyle konuştu: “Arjantin maçı harikaydı. Maçın sonuna kadar skor berabereydi ve kazanmak için fırsatlarımız da oldu. Bu, hem benim hem de Yeşil Burun milli takımı için muhteşem bir andı; dünyaya ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik.”

Ayrıca bu maç, en büyük hayallerinden biri olan Arjantinli efsane Lionel Messi ile karşılaşma fırsatını da ona sundu. Gülümsayarak şunları ekledi: “Messi’yi tanıtmaya gerek yok. Benim için o dünyanın en iyisi. 20 yıldan fazla süredir oynuyor ve onunla karşılaşmak büyük bir zevkti.”

Şöhret uğruna sözleşme peşinde değil

Kazandığı muazzam popülariteye rağmen, Vuzinia şöhretinin sadece bir pazarlama aracına dönüşmesini istemiyor.

Kaleci şunları vurguladı: “Bir ya da iki yıl daha, belki de üç yıl daha futbol oynamak istiyorum. Vücudumun nasıl tepki vereceğini göreceğim, ancak serbest bir oyuncuyum ve iyi bir proje arıyorum; umarım yakında uygun bir takım bulurum.”

Dünya Kupası’ndaki parlak performansının yarattığı medya gürültüsü nedeniyle herhangi bir takıma katılmak istemediğini belirten Fozinia, bunun yerine kaleci olarak potansiyeline inanan, tecrübesini takdir eden ve rekabet etmeye devam etme fırsatı sunan bir kulüp aradığını açıkladı.

Son dönemde Fozinia’nın adı ABD Futbol Ligi’ne transfer olacağı yönünde anıldı ve Inter Miami’nin onunla ilgilendiğine dair haberler çıktı; ancak kaleci şu ana kadar herhangi bir anlaşma olmadığını yalanladı.

Inter Miami’ye transfer olasılığı hakkında doğrudan sorulduğunda ise sadece “Bilmiyorum” diyerek yanıt verdi.