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Colo Colo v Union Española - Copa ChileGetty Images Sport
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Dünya Kupası'ndaki parlak performansının bedelini ödedi: Fuzinha şöhretten sonra acı çekiyor ve Suudi Arabistan'ın tekliflerinden bahsediyor

Puerto Montt - Colo Colo
Yeşil Burun Adaları - Ruanda
Yeşil Burun Adaları
Ruanda
Africa Cup of Nations Qualification
Colo Colo
Vozinha
Cabo Verde
Ruanda
Şili

Mavi Köpekbalıkları'nın kalecisi soğukkanlılığını kaybettiği için hayıflanıyor!

Yeşilburun Adası Milli Takımı file bekçisi Josimar Dias "Vozinha", 2026 Dünya Kupası'ndaki parlak performansının ardından kazandığı şöhretten önceki günleri özledi. Vozinha, ülkesinin Dünya Kupası'ndaki ilk katılımında Mavi Köpekbalıkları'nı son 16 turuna taşımıştı.

The Observer dergisine verdiği ve Marca gazetesinin aktardığı röportajda Vozinha, "huzurunu ve rahatını kaybettiği" için şöhretten önceki hayatını tercih ettiğini vurgulayarak şöyle açıkladı: "Artık mahremiyetim yok, ya da en azından çok daha az. Bir restorana gittiğimde her zaman fotoğraf ya da imza isteyen biriyle karşılaşıyorum, daha kötüsü, birileri beni videoya çekiyor. Hayatımda her şeyden çok değişen şey bu ve bu konuda yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum."

Dünya Kupası sırasında bir fenomene dönüştüğünü fark ettiği anı da hatırladı: "Milli takımın erzak ekibinden (yiyecek hizmetleri) biri bana milyonlarca takipçim olduğunu söyledi. Benimle şaka yaptığını sandım, sonra CazéTV'den bir gazeteci bana telefonumu gösterdi ve bir milyondan fazla takipçi gördüm… Ardından Instagram bildirimlerini kapatmaya karar verdim."

Sponsorluklar konusunda ise kırmızı bir çizgi çizdi: "Dünya Kupası'nda yalnızca tek bir tanıtım iş birliği yaptım. Şu anda tütün, alkol ya da bahis markalarıyla çalışmak istemiyorum."

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Şöyle dedi: "Çoğu kişi şöhret istiyor ama yalnızca olumlu tarafını görüyor. Şu anki hayatımla eskiki hayatım arasında seçim yapmam gerekseydi, önceden yaşadığım hayatı seçerdim."

Şöhretin çevresindekileri de etkilediğini açıkladı: "Bu durumla birlikte yaşamayı ve sınırlar koymayı öğrenmeleri gerekiyor." Dünya Kupası'nın ardından emekliliğini ertelediğini de belirtti.

Olumlu tarafına ilişkin ise şunları söyledi: "Bir bakıma elçi olduğumu hissetmek güzel, ama başardığımız şey kolektif bir çabaydı. Tarih yazdık ve en iyisi bu ivmeyi ülkemizi geliştirmek ve halkımızın yaşam koşullarını iyileştirmek için kullanmak."

Şilili Colo-Colo'ya transferi hakkında ise şöyle konuştu: "Bana en fazla ilgi gösteren onlar oldu. ABD'den teklif almadım, Suudi Arabistan'la temaslar oldu ama somut bir şey çıkmadı. Yakında Copa Libertadores'te oynamayı diliyorum."

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