Suudi Arabistan Roshn Ligi'ndeki bazı kulüpler, İngiltere Premier Lig temsilcileriyle, eski Manchester United oyuncusuyla mevcut yaz transfer döneminde anlaşmak için rekabete girdi.

Güvenilir gazeteci Ben Jacobs, Burnley'nin eski savunmacısı Kongolu Axel Tuanzebe'nin, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na katıldıktan sonra kendisine ulaşan teklifleri değerlendirdiğini söyledi.

Tuanzebe, Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın en dikkat çekici yıldızlarından biriydi ve takımın tarihindeki ilk katılımında grup aşamasını geçmesinde önemli bir rol oynadı; ardından İngiltere Milli Takımı'na büyük bir mücadelenin ardından yenildiler.

Ben Jacobs, 28 yaşındaki oyuncunun eski kulübü Burnley ile sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte serbest oyuncu konumuna geldiğini ve mevcut yaz transfer döneminde herhangi bir kulübün onunla ücretsiz olarak anlaşabileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan Ligi'ndeki bazı kulüpler Tuanzebe ile ücretsiz olarak anlaşmak istiyor; ancak başta Everton ve Brentford olmak üzere bazı Premier Lig kulüplerinin rekabetiyle karşı karşıyalar.

Tuanzebe, futbol kariyerine güçlü bir başlangıç yapmıştı; Manchester United akademisinden yetişti ve A takımla birkaç maça çıktı, ancak Aston Villa, Napoli ve Stoke City'ye bir dizi kiralık dönem geçirdi.

Kongolu savunmacı, 2023 ile 2025 yılları arasında Ipswich Town formasını giydi ve geçtiğimiz yaz transfer döneminde Burnley'ye transfer oldu; ancak takımın Premier Lig'den düşmesinin ardından yeniden ayrıldı.