Mısır Milli Takımı ve Al Ahly'nin file bekçisi Mustafa Şubeir, Firavunlar ile Dünya Kupası'nın son edisyonundaki katılımı sırasında dikkatleri üzerine çekti ve seçkin performanslar ortaya koydu.

Mısır merkezli "Cairo 24" sitesine göre, Atletico Madrid'in teknik direktörü Arjantinli Diego Simeone, Mustafa Şubeir'in Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında sergilediği performanslara hayranlığını dile getirdi ve genç kaleci ile onun futbol kariyeri hakkında bilgi almak istedi.

Aynı kaynağa göre Simeone, Dünya Kupası müsabakalarında sergilediği seviyeye gösterdiği ilgi çerçevesinde, Mustafa Şubeir'in sahalardaki geçmişini, daha önce forma giydiği kulüpleri ve mevcut kulübünü sordu.

Simeone, turnuvanın son 16 turunda Mısır ile Arjantin arasında oynanan ve Al Ahly kalecisinin dikkat çekici bir performans ortaya koyduğu karşılaşmayı izlemek için ABD'nin Atlanta şehrindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nun tribünlerinde hazır bulundu.

Şubeir, maç boyunca seçkin bir performans sergiledi; Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı ve yıldızı Lionel Messi'nin kullandığı bir penaltıyı kurtarmasının yanı sıra birçok tehlikeli fırsatı da önleyerek, Arjantin'in 3-2 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından geniş çapta övgü topladı.

Mustafa Şubeir'in Dünya Kupası'ndaki bu parlak performansı, uluslararası düzeydeki değerini artırdı; genç kaleci bu arada Al Ahly'nin kalesini korumaya devam ederken, önümüzdeki dönemde Avrupa'dan gelebilecek ilgi bekleniyor.

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