İspanyol ekibi Barcelona, son kez düzenlenen ve şampiyonluğunu kazandığı Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı ile sergilediği olağanüstü performansın ardından, uluslararası savunmacı Aymeric Laporte'nin menajerleriyle önümüzdeki saatlerde ya da günlerde temasa geçmeye hazırlanıyor; bu, oyuncuyu Katalan ekibin kadrosuna katmaya yönelik ciddi bir adım niteliğinde.

Katalan gazetesi "Sport", Barcelona yönetiminin Laporte'nin temsilcileriyle doğrudan iletişim kanalları açarak oyuncunun geleceğe yönelik planlarını net bir şekilde öğrenmeyi amaçladığını ortaya koydu. Gazete, kulübün 32 yaşındaki savunmacıya büyük ilgi gösterdiğini; bunun sebebinin ise oyuncunun sol ayaklı olması, tecrübe ile göreceli gençliği bir arada barındırması ve ekonomik açıdan uygun bir fiyata sahip olması olduğunu belirtti.

Gazete, Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sırada halihazırda ön görüşmelerin yapıldığını, dünya turnuvasının bitiminden sonra görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda mutabakata varıldığını ve bunun önümüzdeki saatlerde gerçekleşmek üzere olduğunu aktardı.

Deco, İspanya Milli Takımı'nın bir dizi maçını doğrudan tribünlerden izledi ve Laporte'nin ortaya koyduğu seviyeye büyük hayranlık duyduğunu belirtti; özellikle takım arkadaşı Pau Cubarsí ile turnuvanın en güçlü stoper ikililerinden birini oluşturarak sergilediği uyum dikkat çekiciydi. Savunmadaki sertlikleri, "La Roja"nın şampiyonluğa ulaşmasında belirleyici bir rol oynadı.

Katalan kulübü, Laporte'nin önünde ortaya koyabileceği birkaç dikkat çekici sezon olduğunu düşünüyor ve özellikle geniş tecrübesine, liderlik vasıflarına ve topu arkadan çıkarma konusundaki üstün yeteneğine büyük değer veriyor; bunlar Barcelona'nın oyun tarzı için ideal kabul edilen özellikler.

Transferi ekonomik açıdan daha da cazip kılan şey ise Laporte'nin kulübü Athletic Bilbao ile olan sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 15 milyon euronun altında olması; bu da oyuncunun seviyesi ve uluslararası tecrübesiyle kıyaslandığında son derece makul bir rakam olarak görülüyor.

"Camp Nou" koridorlarında herkes, tecrübeli Bask savunmacı Íñigo Martínez ile yapılan anlaşmanın kazandırdığı büyük başarıyı hâlâ hatırlıyor. Bu oyuncunun gelişi başlangıçta bazı şüphelere yol açmıştı, ancak sağlam performansı ve savunma hattına yaptığı nitelikli katkı sayesinde vazgeçilmez bir oyuncuya dönüştü; bu da Laporte ile yapılacak benzer bir transferin lehine bir tecrübe olarak değerlendiriliyor.

Ne var ki Barcelona yönetimi temkinli ve ölçülü hareket etmeyi tercih ediyor; Deco'nun transferde ilerlemenin buna değip değmeyeceğine ya da meselenin yalnızca bir ön sondaj olarak kalıp kalmayacağına karar vermesinden önce, önümüzdeki günlerde oyuncunun menajerleriyle kapsamlı müzakereler yapmayı planlıyor.

Şu an itibarıyla Aymeric Laporte'nin ismi, beklenen müzakerelerin gelişmeleri beklenirken, gelecek sezon Barcelona'nın savunma hattını güçlendirmesi olası adaylar listesinde güçlü bir şekilde yer almaya devam ediyor.