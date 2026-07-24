Dünya Kupası'ndaki kucaklaşmanın ardından Vinicius'tan Haaland'a özel davet

Real Madrid ve Brezilya Millî Takımı'nın yıldızı Vinicius Junior, Erling Haaland'a bir mesaj göndererek onu Amerikalı oyuncu Terry Crews ile birlikte geçirdiği tatiline davet etti.

Brezilyalı kanat oyuncusu cuma günü sosyal medya hesaplarından ünlü oyuncuyla birlikte çekildiği birçok fotoğraf paylaştı ve sözlerini Manchester City forvetine yönelterek şu yorumu yaptı: "Seni bekliyoruz Erling."

Vinicius, Real Madrid ile yeni sezonun hazırlık dönemine katılmak üzere dönmeden önce, memleketi Rio de Janeiro'da birkaç günlük dinlence keyfi sürüyor.

Brezilyalı yıldız, fotoğraflardan birinde Crews'un sırtındayken eğlenceli bir kareyle görüntülendi. Ayrıca onunla halter çalışırken ve kendi kupa odasında bir tur atarken çekildiği başka fotoğraflar da paylaştı; burada Crews'a ailesinin bazı fertlerini de tanıttı.

Vinicius, Haaland ve Crews'u bir araya getiren bu üçlü, Dünya Kupası sırasında geniş çapta yayılan bir memin devamı olarak geldi. Bu memde Brezilyalı ve Norveçli, yapay zekâ yardımıyla, Crews'un da rol aldığı "White Chicks" filminin en meşhur sahnelerinden birinde bir araya getirilmişti.

São Gonçalo şehrinin evladı, son olarak Brezilya Millî Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele etmiş ve grup aşamasında dört gol kaydederek parlamıştı. Ardından Seleção'nun serüveni, 2-1'lik galibiyetin iki golünü de atan Haaland önderliğindeki Norveç karşısında son 16 turunda erkenden sona ermişti.

O karşılaşmanın unutulmaz karelerinden biri de, Vinicius'un New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nun karışık bölgesinde Haaland'a sarılmasıydı.

Vinicius, son dönemde dikkat çekici görünüm değişikliği nedeniyle manşetlerin başında yer alıyor; bu değişiklik geçirdiği bir estetik operasyona bağlandı. Ayrıca Brezilyalı influencer Virginia Fonseca ile sosyal medya üzerinden süregelen etkileşimi de gündemde.

İkili, Dünya Kupası'nın başlamasının arifesinde, geçtiğimiz 15 Mayıs'ta ayrıldıklarını duyurmuştu; ancak son fotoğrafları ve paylaşımları yeniden bir araya geldiklerine işaret ediyor.