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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dünya Kupası'ndaki ilk goller sayesinde... Suudi Liginin yıldızı 1 milyon izlenme barajını aştı

J. Quinones
Al Qadsiah
Meksika
Dünya Kupası
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Meksika
Suudi Arabistan

Kenonis, 2026 Dünya Kupası'nın ilk gollerini attı

Suudi Roshen Ligi'nin yıldızı, El-Qadisiya'nın Meksikalı forveti Julian Kenonis, Meksika milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nın ilk golünü atarak 1 milyon gol barajını aştı.

Quinones, dün Perşembe günü Meksiko'daki tarihi Azteca Stadyumu'nda oynanan grup aşamasının ilk turunda Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ettiği maçta 2026 Dünya Kupası'nın ilk golünü attı.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesine göre, Meksikalı forvet, Dünya Kupası'ndaki tarihi golünden yaklaşık 12 saat sonra "Instagram" hesabında 200 bin civarında yeni takipçi kazandı.

Böylece Kenonis'in Instagram'daki takipçi sayısı 900 binden yaklaşık 1,1 milyona yükseldi ve 1 milyon takipçi barajını aşan oyuncular arasına girdi.

Kenonis, geçen sezon Roshen Ligi'nin en parlayan yıldızıydı ve taraftarların oylarıyla en iyi oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca 33 golle gol kralı olarak Altın Ayakkabı ödülünü aldı ve Al-Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Toney'i bir gol farkla geride bıraktı.

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