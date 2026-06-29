Dünya Kupası’ndaki “felaketlerin” ardından Moslera’dan ani karar

Uruguay milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmesinin yankıları, ülkede tartışmalara yol açmaya devam ediyor. Tecrübeli kaleci Fernando Muslera, turnuva boyunca takımın düşen performansı nedeniyle teknik direktör Marcelo Bielsa’ya yöneltilen eleştirilerin yoğunlaştığı bir dönemde milli takımdan emekli olduğunu açıkladı.

İspanyol "AS" gazetesine göre, grup aşamasında birkaç kritik hata yapmasının ardından geniş çapta eleştirilere maruz kalan Muslera, "La Celeste"nin Dünya Kupası'ndan vedalaşmasından birkaç gün sonra uluslararası kariyerine son verme kararı aldı; bu adım, başarısızlığın nedenleri konusunda yeni bir tartışma kapısı açtı.

Turnuva, tecrübeli kalecinin kariyerindeki en zor dönemlerden birine sahne oldu. Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları karşısında kritik goller yedikten sonra, İspanyol Alex Baena’nın golünde yaptığı hata nedeniyle devre arasında oyundan alınan Mosquera, taraftarların erken elenmenin sorumlusu olarak gördüğü en önemli isimlerden biri haline geldi.

Eleştirilerin ortasında Muslera, menajerinden büyük destek gördü. Menajeri, kaleciyi savunmak için yazdığı dokunaklı bir mesajda, kalecinin “Uruguay halkının hayalini gerçekleştiremediği için kendine kızgın” olduğunu belirterek, Muslera’nın ülkesindeki pek çok kişi için hem sporcu hem de insan olarak örnek olmaya devam edeceğini vurguladı.

Buna karşılık, eski Atlético Madrid oyuncusu Lucas Torreira, teknik direktör Marcelo Bielsa’ya açık eleştiriler yöneltti. Torreira, Bielsa’nın birçok yöntem ve davranışının milli takım içinde kabul görmediğini ve takımın Dünya Kupası’na “kritik bir durumda” geldiğini belirtti.

Torreira, Dünya Kupası’ndaki başarısızlığın ardından Uruguay’ın kapsamlı bir yeniden değerlendirmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, milli takımın büyük turnuvalarda rekabet gücünü geri kazanabilmesi için Uruguay futbol kültürüne, tarihine ve oyuncularına uygun bir teknik direktörün görevlendirilmesi gerektiğini vurguladı.