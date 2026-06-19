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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Dünya Kupası’ndaki en ağır sakatlığın ardından… Katar Milli Takımı, Kanada’ya karşı dokuz oyuncuyla sahaya çıkacak

Kanada - Katar
Kanada
Katar
Dünya Kupası
H. Elamin
Kanada
Katar

Sayıca az olmaları, Al-Anabi’nin umutlarını suya düşürdü

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turu kapsamında, bugün Cuma günü Greenwich saatine göre sabahın erken saatlerinde Kanada ile oynanan maçta Katar milli takımından iki oyuncu kırmızı kart gördü.

Hammam Al-Amin, 33. dakikada, kaleci Mahmoud Abu Nada ile karşı karşıya kalmak üzereyken Kanada'lı oyuncu Saïl Larin'i engellediği için doğrudan kırmızı kart gördü.

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Hakem ilk başta penaltı kararı verdi, ancak daha sonra VAR'a başvurdu ve ceza sahası çizgisi yakınında doğrudan serbest vuruş kararı vererek Katarlı oyuncuyu oyundan attı.

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Kanada
CAN
Dünya Kupası
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Bosna Hersek
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Katar
QAT

Fransız “stats foot” ağının verilerine göre, Hammam Al-Amin, 2018 Dünya Kupası’nda Kolombiya-Japonya karşılaşmasında sadece 4 dakika sonra oyundan atılan Kolombiyalı Carlos Sánchez’ten bu yana Dünya Kupası’nda en hızlı kırmızı kart gören oyuncu oldu.

54. dakikada Katar milli takımı bir darbe daha aldı; oyuncu Asim Madbou da, Kanada'dan Ismail Koné'ye yaptığı sert müdahalenin ardından doğrudan kırmızı kart gördü. Koné, seyircilerin alkışları eşliğinde sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Koné’nin sakatlığı oldukça ciddi görünüyordu; Kanadalı oyuncular ise ellerini başlarına koyarak Madbou ile kavga etmeye çalıştılar.


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