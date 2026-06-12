Dünya Kupası'nda yer alan bir milli takımın teknik direktörü... Mourinho, Real Madrid'deki yardımcısını belirledi

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, Santiago Bernabéu'daki teknik kadrosuna Portekizli vatandaşı Ricardo Carvalho'yu yardımcı antrenör olarak katmak istiyor; böylece daha önce Aitor Karanka ile yaşadığı başarılı deneyimi tekrarlamayı hedefliyor.

Gazeteci Sergio Valentín, Carvalho'nun Mourinho'nun özellikle istediği aday olduğunu açıkladı ve "Real Madrid, Mourinho'nun yanında çalışacak eski bir oyuncu arayışını sürdürüyor. Mourinho, Chelsea ve Real Madrid'de kendisiyle birlikte oynayan Ricardo Carvalho'yu aday gösterdi" dedi.

Eski Portekizli stoper Carvalho, Mourinho'nun takımı yönettiği 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de forma giydi. 2017'de futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe geçiş yaptı.

Şu anda Portekiz milli takımında Roberto Martinez'in yardımcılığını yapan Carvalho'nun bu teklifi kabul edip etmeyeceği henüz belli değil.

Valentin, daha önce Mourinho'nun Bernardo Silva'yı transfer etmek istediğini ortaya çıkaran gazeteciydi; ardından Manchester City'nin yıldız oyuncusunun Real Madrid'e transferi kesinleşmişti.

Kulüp başkanı Florentino Pérez, Portekizli teknik direktörün yeni teknik projesine tam destek vererek tüm taleplerini yerine getirmeye hazır olduğunu belirtirken, olası adaylar arasında en öne çıkan isimlerden biri de Pepe olsa da, efsanevi stoperin geri dönüşü pek olası görünmüyor.

Daha önce Marsilya'da André Villas-Boas'ın yardımcısı olarak görev yapan Carvalho için, Mourinho ile birlikte çalışmak, gelecekte baş antrenörlük yolunda ilerlemesi için altın bir fırsat olabilir.