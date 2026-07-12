"Dünya Kupası'nda yeni bir skandal"... Klattenberg, Bellingham'ın golüyle ilgili olayda FIFA'yı kınadı

Eski İngiliz hakem Mark Clattenburg, İngiltere-Norveç maçındaki “örümcek kamerası” olayına ilişkin alternatif bir kamera açısının, Dünya Kupası’na gölge düşürecek yeni bir skandala yol açabileceğini vurguladı.

Eski İngiliz hakem, Norveç maçında Bellingham’ın attığı ve Norveçlilerin, topun “örümcek kameranın” kablosuna çarptığı gerekçesiyle itiraz ettikleri tartışmalı ilk golü, “Daily Mail” gazetesinde yayınlanan şu makalede analiz etti:

Klattberg, İngiltere'nin bugün sabah erken saatlerde 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile 1-1 berabere kaldığı (İngilizler 2-1 kazandı) maçta, taraftarların Jude Bellingham'ın muhteşem golünü coşkuyla kutladığını söyledi.

Ancak daha sonra Norveç kalecisi Orjan Niland’ın Fransız hakem Clément Turpin’e itiraz ettiğini fark ettim. Ardından ilk yarının bitiş düdüğü çaldı.

Bunun ardından Norveç yedek kulübesi, dördüncü hakem Alejandro Hernández’e öfkeyle tepki gösterdi. Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken’in memnun olmadığı belliydi.

Bu Dünya Kupası’nda kural analisti olarak çalıştığım Fox kanalı, bana ve ekibime bu şiddetli tepkilerinin nedenini incelememize izin verdi. Sonra o görüntüyü izledik. O video görüntüsünü. Belki siz de sosyal medyada görmüşsünüzdür. Topun aniden havadan düştüğünü gösteren açı. Kuralları bilen neredeyse kimse yok.

Hepimiz Sunderland-Liverpool maçındaki plaj topunu hatırlıyoruz, değil mi? Dışarıdan bir müdahale olduğunda ne olur? Burada topun, sahanın üzerinde asılı duran “Spidercam” kamerasını taşıyan dört köşedeki kablolar gibi bir şeye çarpmış olabileceğini merak etmeye başladım.

Bizim izlediğimiz açıdan bakıldığında, topun sahaya ve Elliot Anderson’ın ayaklarının üzerine düşerken izlediği yörünge normal değildi.

Oradan Anderson, İngiltere lehine ileriye doğru koştu ve topu Anthony Gordon’a pasladı; Gordon da topu Bellingham’a aktardı ve Bellingham da beraberlik golünü attı. Dolayısıyla, top bu kablolardan birine çarpmışsa, İngiltere’nin beraberlik golünde belirleyici bir rol oynamıştır; kanıtlar olsaydı bu gol geçerli sayılmazdı.

FIFA’nın açıklaması ve Uluslararası Federasyonun güvenilirliği

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), topun içindeki sensörlerin herhangi bir temas tespit etmediğini açıklayan bir bildiri yayınladı. Bize, bu sensörlerin en ufak bir teması bile algılayabildiği ve dolayısıyla topun bir gergi teline çarpmış olsaydı bunu fark edeceği söylendi.

Elbette, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bu Dünya Kupası’na bir skandalın daha gölge düşmesinden korktuğu için asla aksini söylemeyecektir. Belki de bu durum FIFA’yı suçlu gösterir ve günümüz futbol dünyasında taraftarların FIFA’ya olan güveninin azaldığını gösterir; zira pek çok taraftar bu açıklamaya inanmamaktadır.

Bana göre bir şeyler olmuş gibi görünüyor, ancak teknoloji bu iddiayı desteklemiyor.

Fransız VAR hakemi Jérôme Brissard için üzülüyorum. Böylesine tuhaf bir durumu kontrol etmesi gerektiğini biliyor muydu acaba? Bunu doğrulamak için uygun bir açıdan izliyor muydu? Ekranındaki sensör verileri elinde miydi ve bunlara başvurmayı hiç düşündü mü? Futbolda “tıklama” ölçütü mü?

Maçın yeniden başlamasıyla her şey çok çabuk bitti ve ancak sonrasında hepimiz durumu kendimiz analiz etmek için yeterli zamana sahip olduk.

Norveç’te, en azından Dick Turpin’in maske taktığını söylerler belki. İngiltere’de ise, Clement Turpin’in bu maçı yönetmiş olmasına ve şüpheli bir durumun tespit edilmemiş olmasına belki biraz minnettarlık duyulur.

Bellingham ve arkadaşları genel olarak adil bir muamele gördü, her ne kadar Djid Spence’e yapılan faul nedeniyle verilen penaltının, sonunda iptal edildiği için aslında verilmesi gerektiğine dair şikayetler duysak da... Şahsen ben buna katılmıyorum. Spence çizgiyi aştı ve ben de bunu takip ediyordum. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi aracılığıyla bu değişikliği onayladım.

Haaland ve İngiltere’nin Şansı

İngiltere milli takımı şanslıydı çünkü Erling Haaland, Norveç’in golünü attığı köşe vuruşunda Anderson’a iki eliyle dokundu. Top oyun içinde değildi ve bu nedenle hakem, görüntüyü inceledikten sonra vuruşun tekrarlanmasına karar verdi; Haaland, golün iptal edilmesi için hakeme bir gerekçe sunmuştu. Ancak Norveç'in bu çeyrek final maçında kritik kararların kendi aleyhine olduğunu düşünmesini tamamen anlıyorum.

İngiltere, her şeyin sonunda yoluna girmesinden memnun olacaktır; Thomas Tuchel bundan tam olarak memnun olmasa da.