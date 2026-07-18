Dünya Kupası'nda tek bir dakika bile oynamadı!… İngiltere'den "Üç Aslan"ın yıldızı hakkında acil açıklama

Manchester United’ın orta saha oyuncusu Kobe Maino, sakatlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı olan İngiltere-Fransa karşılaşmasından kadro dışı bırakıldı ve turnuvadaki katılımını sahada tek bir dakika bile oynamadan tamamladı.

"Üç Aslanlar" olarak bilinen İngiltere milli takımı, 21 yaşındaki Maino'nun kadrodan çıkarılma nedenini açıklayan kısa bir bildiri yayınladı. Bildiride, "Kobe Maino, sakatlığı nedeniyle bugün Fransa ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı" denildi.

İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, geçen Çarşamba günü Arjantin’e karşı aldığı dramatik yenilginin ardından Fransa karşısında bronz madalya kazanmak amacıyla kadrosunda 7 değişiklik yaptı.

Dakika bile oynamadan geçen Dünya Kupası

Manchester United'ın orta saha oyuncusu, 26 kişilik İngiltere kadrosuna dahil edilmesine rağmen Dünya Kupası'nda tek bir dakika bile forma giyemeden Old Trafford'a geri dönecek. Mayno, kadroda yer alırken Crystal Palace'tan Adam Warton ve Bournemouth'tan Alex Scott gibi öne çıkan isimleri geride bırakmıştı.

Ancak Hırvatistan, Gana, Panama, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Meksika, Norveç ve Arjantin maçlarında yedek kulübesinde kalarak sahaya çıkamadı ve şimdi Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkma fırsatı için 4 yıl daha beklemesi gerekecek.

Warnock, Tuchel’i sert bir şekilde eleştirdi

İngiltere Premier Lig’in efsanevi teknik direktörü Neil Warnock, İngiltere’nin Arjantin karşısında üstünlüğünü korumaya çalıştığı sırada Manchester United’ın yıldızını kadroya almayan Tuchel’i sert bir şekilde eleştirdi.

talkSPORT’a yaptığı açıklamada Warnock, “Mayno, son 25 dakikada ihtiyaç duyulacak türden bir oyuncuydu çünkü fiziksel olarak formda, topu tutabiliyor ve onunla koşabiliyor” dedi.

Ve ekledi: “Bu tür sözler basına söylenmez, oyuncunun kendisine söylenir. Ona şöyle denir: ‘Antrenmanlarını iyi yapmıyorsun evlat, performansını iyileştirebilir misin?’”

Manchester United, Mayno'nun sakatlık yaşamamasını umuyor

Bugün erken saatlerde sezonun ilk hazırlık maçında Wrexham'a 1-0 yenilen Manchester United, Mayno'nun ciddi bir sakatlık yaşamamış olmasını umuyor.

Mayno, geçen sezon Kırmızı Şeytanlar formasıyla 30 maça çıkmış, 1 gol ve 3 asist kaydetmişti. Önceki teknik direktör Robin Amorim tarafından sürekli göz ardı edildikten sonra, Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick'in güvenini kazanmayı başarmıştı.

Kırmızı Şeytanlar, taraftarların sevgilisi olan bu oyuncunun, 22 Ağustos'ta Hull City ile oynanacak maçla başlayacak Premier Lig sezonu öncesinde fiziksel olarak hazır olduğunu kanıtlamasını büyük bir heyecanla bekliyor.