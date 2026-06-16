Dünya Kupası'nda "tarihi bir olay": Trump, yeni bir büyük tartışmanın merkezinde

İngiliz "Talk Sport" kanalının yayınladığı bir haber, ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Temmuz'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak final maçı sırasında, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası şampiyonu ilan törenine katılma olasılığı konusunda geniş çaplı bir tartışma başlattı.

Rapora göre, Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yanında podyumda yer alması ve Kazanan takımla birlikte kalmasına ve oyuncularla birlikte kupayı kaldırmasına izin verilecek. Bu, Chelsea'nin 2025 Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandığı sırada, kutlamaların ortasında yaptığı sürpriz görünümün karışık tepkilere yol açmasına benzer bir sahne olacak.

Beyaz Saray'a yakın kaynaklar, ABD başkanının Dünya Kupası finalinde bu deneyimi tekrarlamayı gerçekten düşündüğünü belirtti. Bu, turnuva tarihinde bir ilk olabilir, zira daha önce hiçbir ev sahibi ülke başkanı şampiyon takımla birlikte kupayı kaldırmaya katılmamıştı.

FIFA protokolleri, devlet başkanlarının kupa törenine katılımını öngörmese de, aynı rapora göre Uluslararası Futbol Federasyonu, resmi olarak mutabık kalınması halinde olağan kuralların dışına çıkılmasında bir sakınca görmüyor. Bu durum, Trump'ın olası katılımını hem spor hem de siyaset çevrelerinde tartışmalı bir olay haline getiriyor.