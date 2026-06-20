Dünya Kupası’nda tarihi bir ilk… Paraguaylı yıldız, Vinícius kuralının ilk kurbanı oldu

Paraguaylı Miguel Almirón, Dünya Kupası grup aşamasında San Francisco’da Türkiye ile oynanan maç sırasında bir rakiple konuşurken ağzını kapattığı için kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.

32 yaşındaki Almirón, Türk oyuncu Mert Moldor ile konuşurken eliyle ağzını kapattı; Moldor ise hemen yanında duran yardımcı hakeme durumu bildirdi.

Salvadorlu hakem Ivan Barton, video yardım sistemi (VAR) ile görüntüyü inceledikten sonra, stadyumdaki taraftarlara eski Newcastle United kanat oyuncusunun oyundan atıldığını duyurdu.

Bu olay, ilk yarının bitimine çok az bir süre kala, Paraguay milli takımı 1-0 önde iken meydana geldi.

Paraguay milli takımı, maçın yarısından fazlasını Almirónsuz oynamasına rağmen üstünlüğünü koruyarak Türkiye'yi 1-0 mağlup etti.

Paraguay milli takımı, önümüzdeki Cuma günü grup aşamasının son maçında Avustralya'yı yenmesi halinde doğrudan son 32 turuna yükselecek.

Bu Dünya Kupası, Dünya Kupası tarihinde ilk kez bu yeni kuralın uygulandığı turnuva oluyor.

Bu kuralın getirilmesine ilişkin karar, geçtiğimiz Nisan ayında Vancouver’da düzenlenen Uluslararası Futbol Federasyonu (IFAB) Konseyi’nin özel toplantısında alınmıştı.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, daha önce bu tür bir cezanın uygulanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtmiş ve hakemlerin, oyuncuların “söylememeleri gereken bir şey” söylediği “varsayımı”na göre hareket etmeleri gerektiğini vurgulamıştı.

Bu kararın uygulanması, kırmızı kart göstermeden önce tüm koşulları ve durumları değerlendiren maç hakeminin mutlak takdirine bağlıdır.

Oyuncuların ağızlarını kapatması konusu, geçtiğimiz Şubat ayında Benfica’nın kanat oyuncusu Gianluca Prestiani’nin Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid’li Vinícius Júnior ile konuşurken formasını kaldırmasıyla geniş çapta tartışmalara yol açmıştı.

Arjantinli milli oyuncu o dönemde ırkçı hakaret suçlamasıyla karşı karşıya kalmış (kendisi bu suçlamayı reddetmişti) ve bir maçlık geçici men cezasına çarptırılmıştı. Daha sonra UEFA soruşturması sonucunda suçlu bulunarak altı maç men cezasına çarptırılmış, ancak bu cezanın üç maçı ertelenmişti.