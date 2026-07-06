Dünya Kupası'nda tam bir kaos: Ülke, yıldız oyuncusuna gösterilen sarı kartın düşürülmesini istiyor

FIFA’nın ABD’li forvet Folarin Balogun’un cezasını kaldırma kararı büyük yankı uyandırdı. L’Équipe’in haberine göre Fransa, Michael Olise’ye gösterilen sarı kartın da kaldırılmasını umuyor.

Fransız süper yıldız, bu sarı kartı Paraguay ile oynanan sekizinci final maçında (0-1 galibiyet) almıştı. Bir itiş kakışın ardından Matías Galarza hemen yere yığıldı, ancak görüntülerde Olise’nin rakibinin formasını sadece hafifçe tuttuğu açıkça görülüyordu. Yine de bu hareket ona sarı kart kazandırdı.

Perşembe günü Fransa, çeyrek finalde Fas ile karşılaşacak. Olise bu maçta tekrar sarı kart görürse, olası bir yarı final maçını kaçıracak. Fransız Futbol Federasyonu bunu önlemek istiyor ve itirazda bulundu.

Dünya Kupası’nda biraz çılgın sahneler yaşanıyor. Daha önce hiç sarı kartın iptal edildiği görülmemişti, ancak Amerika’da düzenlenen bu turnuvada hiçbir şey imkansız görünmüyor.

The Athletic, Fransa’nın itirazının Balogun’la ilgili tartışmalardan bağımsız olduğunu iddia etse de, elbette bu iki olay tamamen ayrı olarak değerlendirilemez. FIFA’nın bu gece aldığı karar sayesinde ABD’li forvet, Belçika karşısında “normal” bir şekilde sahaya çıkabilecek.

Belçika Futbol Federasyonu temyize başvurdu, ancak sonuç alınamadı. Infantino, FIFA’nın yargı organlarının “bağımsız” olduğunu ve Donald Trump ile yapılan telefon görüşmesinin “hiçbir etkisi” olmadığını açıkladı.