Dünya Kupası'nda parladı: Liverpool, İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı için Milano'nun iki devine karşı yarışıyor

Bir basın raporu, Liverpool'un, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda İngiltere'nin öne çıkan yıldızlarından birini kadrosuna katmak istediğini belirtti.

Raporda, Liverpool'un görevinin kolay olmayacağı vurgulandı; zira oyuncu, İngiltere ve İtalya'daki diğer kulüplerin de ilgisini çekiyor.

"The Sun" gazetesine göre, Liverpool, Tottenham oyuncusu Djed Spence'i kadrosuna katma konusunda ilgisini gösterdi ancak diğer kulüplerden ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalacak.

25 yaşındaki Spence, Dünya Kupası'nda İngiltere Millî Takımı'nın en öne çıkan yıldızıydı; Meksika, Norveç ve Arjantin'e karşı oynanan eleme maçlarında parladı.

Bununla birlikte, her iki kanatta da oynayabilen çok yönlü bek, Tottenham'daki oyuncu sıralamasında Pedro Porro ve Andy Robertson'ın gerisinde yer alıyor.

Teknik direktör Roberto De Zerbi'nin, Premier Lig'de üst üste iki kez on yedinci sırada yer almasının ardından takımını yeniden inşa etmeye devam etmesiyle birlikte, Tottenham'ın bu yaz Spence'i satmaya açık olduğu görülüyor.

Spence'in bonservis bedelinin yaklaşık 35 milyon sterlin olduğu düşünülüyor; bu da transferi birden fazla kulübün ulaşabileceği bir seviyeye getiriyor.

Liverpool, eski Middlesbrough oyuncusuna değer veriyor; ancak bu aşamada, ilgisi daha güçlü görünen başka kulüpler olduğu anlaşılıyor.

Bu listede İtalya'dan kulüpler ve Premier Lig'deki bazı takımlar yer alıyor.

Inter, bu yazın başlarında Spence'i transfer etme konusunda görüşmeler yürüttü; kentteki ezelî rakibi AC Milan'ın da konuyla ilgilendiği düşünülüyor.