Dünya Kupası'nda ona bir servet harcadı... Yamal'ın sevgilisiyle yaşadığı çılgınlık tartışma yarattı!

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Barcelona ve İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası’na katıldığı sırada, sosyal medyada etkili olan sevgilisi Inés García’ya toplam değeri yaklaşık 45 bin avro olan iki lüks kolye hediye etti.

İspanyol "El Diario de Marca" gazetesi, Yamal'ın sevgilisine 30 bin euro değerinde pahalı bir kolye hediye ettiğini ve İnis'in Dünya Kupası'nda "La Roja"nın maçlarını tribünden izlerken bu kolyeyi taktığının görüldüğünü, bu görüntünün de takipçilerin ve medyanın dikkatini çektiğini bildirdi.

Genç futbolcu bununla yetinmedi, aynı zamanda Dünya Kupası yolculuğunda kendisine eşlik eden Garcia’ya olan duygusal bağını yansıtan romantik bir jestle, isminin baş harflerini (LY) taşıyan ve değeri 15 bin avro olarak tahmin edilen başka bir kolye daha hediye etti.

Yamal, Dünya Kupası finallerinde futbol dünyasına damgasını vurmaya çalışırken, bu lüks hediyeler, saha içinde ve dışında medyadan büyük ilgi gören İspanya milli takımının en genç yıldızlarından birinin hayatının kişisel yönünü ortaya koyuyor.

Yamal’ın Dünya Kupası’na ilk kez katıldığı hatırlatılırken, İspanyol teknik direktör, takımın hücumunu dünya şampiyonluğu mücadelesine taşıması için ona güveniyor.