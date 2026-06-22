Dünya Kupası'nda O'Lisi'nin dolabında garip bir nesne... Raporlar uyarıyor: "Kansere neden oluyor"

Fransız milli takımı ve Bayern Münih kulübünün oyuncusu Michael Olise, birkaç hafta boyunca futbol dünyasının ilgi odağı oldu ve Almanya’daki performansı büyük ilgi uyandırdı.

Ancak son saatlerde dikkatler, Fransa'nın Dünya Kupası'na katılımı sırasında dolabında görülen ve büyük bir tartışma yaratan bir nesneye yöneldi.

"AS" gazetesine göre, Michael Oliasi'nin dolabında nikotin poşetleri ele geçirildi ve bu durum taraftarlar arasında büyük bir tartışma yarattı.

Bu ağız poşetleri diş eti ile dudak arasına yerleştirilir ve nikotin (genellikle sentetik olan) ağız mukozası yoluyla salınır.

Bu ürünün en önemli özelliklerinden biri tütün içermemesi ve bu nedenle "temiz" bir ürün olarak kabul edilmesidir.

Ayrıca selüloz, tuzlar, tatlandırıcılar ve aroma maddeleri gibi yardımcı maddeler de içerir; her bir poşet genellikle 5 ila 20 miligram nikotin içerir ve etkisi 20 ila 60 dakika sürer.

Tütün yaprağı içermeyen ürünler olsalar da bağımlılık yapabilirler.

İspanya Sağlık Bakanlığı’nın atıfta bulunduğu Alman Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü’nün raporuna göre, bu poşetler “nikotin tuzlarının yanı sıra mikrokristal selüloz, sodyum karbonat, diğer karbonik asit tuzları, sitrik asit ve çeşitli aroma maddeleri de içeren ağız yoluyla alınan poşetlerdir.

Bununla birlikte, tütün içermemeleri risk içermedikleri anlamına gelmez; zira içlerindeki başlıca toksik bileşik nikotindir.

Raporda, “Nikotinin bitkinin yapraklarından ekstrakte edilmesi sırasında, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından kanserojen olarak sınıflandırılan tütene özgü nitrozaminler de içerebileceği” belirtilmektedir.

Ayrıca formaldehit, akrolein ve benzen gibi diğer kirleticiler ya da kadmiyum, kurşun, arsenik ve benzeri zehirli metaller de içerebilir.