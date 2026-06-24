Dünya Kupası’nda Madrid’in görevi… Kokorilla, “kriz anlaşması”na yönelik yeni bir cephe açıyor

Real Madrid’e yeni transfer olan İspanyol Mark Kokorela, eski takım arkadaşını 2026 Dünya Kupası’nın ardından Santiago Bernabéu’ya katılmaya çağırdığı heyecan verici açıklamalarıyla transfer piyasasını karıştırdı.

27 yaşındaki Kokorela, teknik direktör José Mourinho’nun talebi üzerine Chelsea’den 51,8 milyon sterlinlik bir transfer ücreti karşılığında Real Madrid ile altı yıllık sözleşme imzaladı.

Transferin tamamlanmasının ardından İspanyol bek, Chelsea'deki eski arkadaşı Arjantinli yıldız Enzo Fernández ile "Beyaz Kale"nin duvarları içinde yeniden bir araya gelme arzusunu gizlemedi.

"The Sun" gazetesinde yer alan açıklamalarında Kokorela, "Enzo harika bir oyuncu ve benim arkadaşım. Real Madrid ile sözleşme imzalamamdan dolayı beni tebrik etti. Umarım o da benim izimden gider. Transfer gerçekleşirse çok mutlu olacağım" dedi.

Kokorela sözlerine şöyle devam etti: “Chelsea’de birlikte çok mutluyduk. Aynı yaz Real Madrid’e transfer olma fırsatının ikimize de sunulması olağanüstü bir şey olur. Ona başarılar diliyorum ve Real Madrid’de forma giymesini umuyorum.”

Kokorela’nın açıklamaları, özellikle eski teknik direktör Liam Rossiniere’nin kararıyla iki maçta kadro dışı bırakıldığı çalkantılı bir sezonun ardından, 25 yaşındaki Fernandéz’in Chelsea’deki geleceğine dair belirsizliği artırdı.

Bu kadro dışı bırakılma, Arjantinli oyuncunun basına yaptığı “Madrid’i gerçekten seviyorum, Buenos Aires’e benziyor” şeklindeki açıklamaların ardından gerçekleşti. Orada yaşama olasılığı sorulduğunda ise tereddüt etmeden “Kesinlikle” yanıtını verdi.

Şampiyonlar Ligi maçlarından birinin ardından verdiği başka bir röportajda ise Fernández, gelecek sezon Chelsea’de devam edip etmeyeceğini “bilmediğini” söyleyerek şüpheleri artırdı ve “Dünya Kupası yaklaşıyor, ondan sonra ne olacağını göreceğiz” diye ekledi.

Bu gelişmeler, Real Madrid’in açık isteği ve oyuncunun kendisinin ayrılma ihtimaline işaret etmesi karşısında Chelsea yönetimini sıcak bir yaz bekliyor. Madrid’den Kokorela ise arkadaşının gelip “beyaz rüyayı” tamamlamasını sabırsızlıkla bekliyor.