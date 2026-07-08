Dünya Kupası'nda keşfedilen yetenek... Haytham Hassan, bir Avrupa devi ve Suudi kulüplerinin ilgisini çekiyor

Mısırlı kanat oyuncusu Haytham Hassan, 2026 Dünya Kupası’nda Mısır milli takımıyla sergilediği dikkat çekici performansın ardından yaz transfer döneminde birçok kulübün ilgisini çekti; özellikle de bu durum, İspanyol kulübü Real Oviedo ile olan sözleşmesindeki tazminat bedelinin düşmesiyle aynı zamana denk geldi.

İngiliz "Daily Record" gazetesi Çarşamba günü, Mısırlı oyuncunun Suudi kulüplerin yanı sıra İskoç kulübü Celtic'in de ilgisini çektiğini bildirdi.

Aynı kaynağa göre, Real Oviedo'nun İspanya İkinci Ligi'ne düşmesinin ardından Hassan'ın sözleşmesindeki tazminat bedeli 16 milyon sterlinden 10 milyona geriledi; ancak kulüp, oyuncuyu yaklaşık 4 milyon sterlin gibi çok daha düşük bir bedel karşılığında satmaya da sıcak bakıyor.

Haberlerde, başta Celtic olmak üzere ilgilenen kulüplerin, İspanyol kulüplerinin genellikle oyuncularının sözleşmelerine yüksek tazminat şartları koyduğunu, ancak gerçek transferlerin bu değerin altında gerçekleştiğini bildikleri belirtildi.

Celtic’in oyuncuya olan ilgisi, yeni sezonun başlamasından önce kadrosunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Hassan, 2026 Dünya Kupası’nda dikkatleri üzerine çekmişti; 16 turu maçında Mısır milli takımı için Arjantin karşısında ikinci golün asistini yapmış ve bu maçta “Firavunlar” iki gol öne geçmişti, ancak Arjantin milli takımı son dakikalarda skoru tersine çevirerek, hakem tartışmaları eşliğinde turu geçmeyi başardı.

Hassan, takımın İspanya Ligi’nden düşmesinin ardından bu sezon İkinci Lig’de Real Oviedo ile yoluna devam edecek; bu durum, sözleşmesindeki tazminat bedelinin düşürülmesine ilişkin maddeyi devreye soktu.

Ayrıca haberlere göre Real Oviedo, herhangi bir satış anlaşmasından elde edilecek tutarın tamamından yararlanamayacak; zira iki yıl önce transferi sırasında eski kulübü Villarreal ile yapılan anlaşma, gelecekteki herhangi bir transferin değerinin %40’unun Villarreal’e ödenmesini öngörüyor.

Haitem Hassan, geçen sezon Real Oviedo formasıyla 37 maça çıktı ve sadece 3 asist yaptı; ancak Dünya Kupası’nda Mısır Milli Takımı’ndaki son performanslarıyla dikkatleri üzerine çekerek, bu transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen en önemli isimlerden biri haline geldi.