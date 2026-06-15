Dünya Kupası'nda keşfedilen bir yetenek: "Eminim ki bu oyuncu Ajax'ın yeni 6 numarası olacak, o muhteşem!"

Ajax'ın yeni 6 numarasını bulma arayışında, teknik direktör Jordi Cruijff'in Dünya Kupası'na bir göz atması gerekiyor. Nicky van der Gijp'in tavsiyesi bu yönde.

SBS6'daki Oranje Café programında, René van der Gijp'in oğlu, Fildişi Sahili ile Ekvador arasındaki maçta (1-0) bir cevher keşfettiğini açıkladı.

"Sen bir Ajaxlısın, ben onu senin için buldum! Ajax, yıllardır bu takıma yardımcı olacak 6 numarayı arıyor," diyerek transfer önerisini masa konuğu Danny Froger'a sundu.

Van der Gijp, aslında RB Leipzig'in Fildişi Sahili'nden gelen ve Liverpool'un da ilgilendiği süper yetenek Yan Diomandé için izlemeye başladığını, ancak maç sırasında gözünün başka bir oyuncuya takıldığını söyledi.

“Ekvador maçında bir oyuncu gördüm: Pedro Vite. Meksika’da oynuyor, muhteşemdi. 2,85 metre boyundaki iki Fildişi Sahili oyuncusuyla karşı karşıya kaldı ve neredeyse her ikili mücadeleden galip çıktı,” diye coşkuyla anlatıyor.

“Her topu kaptı, her zaman aynı renkteki birine pas verdi, İspanyolca konuşuyor ve transfer edilebilir. Eminim ki bu, Ajax için aradığı oyuncu!” diyor Van der Gijp.

Vite, şu anda Meksika'nın UNAM Pumas takımında forma giyen 23 yaşındaki bir orta saha oyuncusu. Orada 2029 ortasına kadar sözleşmesi var. Transfermarkt, şu anda değerini 6 milyon euro olarak belirliyor. Ekvador milli takımında, orta sahada dünya yıldızı Moisés Caicedo ile sürekli birlikte oynuyor.