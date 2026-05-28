Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımında yeni bir yıldız mı doğuyor? "Topla oynarken, topsuz oynadığından neredeyse daha hızlı."

Crysencio Summerville, Hollanda Milli Takımı'nda hiç forma giymemiş olmasına rağmen, ilk kez Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı. De Telegraaf gazetesi, bu sevindirici habere ilişkin tepkilerini öğrenmek için eski antrenörlerinden birkaçıyla görüştü.

Dirk Kuijt, Feyenoord'un altyapısında Summerville'in antrenörlüğünü yapmıştı. “Cry adına çok mutluyum. Hala ara sıra onunla görüşüyorum. Bence Ronald Koeman'ın yaptığı iyi bir seçim.”

“O, gerçekten de ekstra bir şeyleri olan bir oyuncu. Cry çok hızlı ve oyununda biraz da kaprisli. Bu tür oyuncular rakip için de çok zorlu oluyor,” diyor Kuijt, West Ham United’ın 24 yaşındaki kanat oyuncusu hakkında.

Alfons Groenendijk, Summerville’i ADO Den Haag’da Eredivisie’de ilk kez sahaya çıkardı. “O çocuğun oyununda biraz cüretkarlık var. Cesaretli, kendi yeteneklerine inanıyor. Onu izlemek keyifli.”

Eski teknik direktöre göre Summerville, İngiltere’de fiziksel olarak güçlendi. “Ve topla oynarkenki o özel niteliklerini de korudu. Gerçekten silahları var. Golcü bir oyuncu, hem dıştan hem de içten gidebiliyor. Çok hızlı.”

“Ve top ayağındayken, topsuzken neredeyse daha hızlı. Ayrıca, durdurulması neredeyse imkansız bir pas hareketi var. Bunu futbolda artık pek görmüyoruz,” diye ekliyor Groenendijk.

Kuijt, Dünya Kupası'nda Summerville'i izlemeyi dört gözle bekliyor. “Cry'ın kadroda kendini kanıtlayacağını ve Koeman'ı, hücumda farklı bir şeye ihtiyaç duyduğunda her zaman ona güvenebileceğine ikna edeceğini düşünüyorum. Oranje'de böylesine önemli bir rol üstlenmeye hazır olduğunu düşünüyorum.”