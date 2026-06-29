Dünya Kupası’nda Hollanda-Fas maçıyla ilgili endişe verici sesler: “Burası cehennem!”

Hollanda milli takımı, Dünya Kupası’nda son derece zorlu bir maçla karşı karşıya kalacak. Bunun nedeni sadece rakibin Fas olması değil, aynı zamanda Monterrey’de oynamanın “cehennem” olarak nitelendirilmesi de.

Bunun sebebi, bu Meksika kentindeki aşırı hava koşullarıdır. Artık görevinden ayrılmış olan Feyenoord direktörü Dennis te Kloese, Oranje’ye Monterrey’den kaçınmasını tavsiye etmişti, ancak artık bu noktaya gelindiğine göre, ESPN’de deneyimli uzman Merel van Dongen, Estadio Monterrey’de oynamanın ne kadar zor olduğunu açıklıyor.

Artık futbolu bırakmış olan Van Dongen (33), CF Monterrey ile iki kez şampiyon oldu. “Stadyumun çatısı tribünlerin üzerine sarkıyor. Bu nedenle içeride muazzam bir sıcaklık birikimi oluyor, neredeyse hiç rüzgâr esmiyor. Boğucu bir örtü gibi. Buna karşı korunamazsınız. Bence bizim çocuklar orada gerçekten çok zor anlar yaşayacaklar.”

“Çünkü sıcaklık açısından tam bir cehennem. O saatlerde (19:00, ed.) hava o kadar sıcak ve nem oranı o kadar yüksek ki... Bunu anlatmak neredeyse imkansız. Ben sıcağa dayanıklıyım. Daha önce İspanya’da oynamıştım, yani buna biraz alışkındım. Ama dürüst olmak gerekirse: ara sıra gerçekten dayanamazdım.”

Van Dongen, bir keresinde sıvı kaybı nedeniyle Monterrey stadyumundan ambulansla taşınmak zorunda kalmıştı. “Sıcaklıkla sürekli zihinsel bir mücadele veriyorsunuz. Bazen devre arasında oksijen aldım ve Olimpiyatlarda maç öncesinde buz yelekleri giydik. Kıyılmış buz yemek de yardımcı oluyor. Çünkü vücut ısınızı düşürmeniz gerekiyor.”

Van Dongen’in Ronald Koeman’a da net bir tavsiyesi var. “Lütfen normalden daha yoğun, sert bir ısınma yapın. Yavaş yavaş değil, sonuna kadar gidin. Tamamen bitkin düşene kadar. Sıcaklığa alışmak neredeyse imkansız, o yüzden o kritik eşiği aşmaya çalışın. Terlemeye kendinizi bırakın, çünkü en kötüsü budur: sıvı kaybı. Bu, Hollanda milli takımı için muazzam bir zorluk olacak. En güçlü olanın hayatta kalacağı bir mücadele.”

Pazartesi gecesi Salı sabahına karşı, Hollanda saatiyle 03:00’te Dünya Kupası on altıncı final maçı oynanacak. Kazanan takım, Kanada veya Güney Afrika’nın rakip olacağı sekizinci finallere yükselecek.