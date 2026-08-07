"Temel olarak hedefim yeniden kadroda yer almak. Kendimi tekrar milli takımın radarına sokmak istiyorum" dedi Bayer Leverkusenli orta saha oyuncusu, kicker'e verdiği röportajda.

Andrich, eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann döneminde son olarak geçen yılın ekim ayında Dünya Kupası eleme maçları için aday kadroya çağrılmıştı. Bu süreçte Kuzey İrlanda karşısında alınan 1-0'lık galibiyette de o tarihe kadarki son A milli maçına çıktı ve o maçta son anlarda oyuna girmişti.

"Yeniden takımın bir parçası olma iddiam var ve milli takımla daha yaşayacaklarımın olmasını istiyorum" diye vurguladı Andrich. 31 yaşındaki oyuncu, 2026 Dünya Kupası kadrosuna girme fırsatını kaçırmıştı; bunun yerine Kuzey Amerika'daki turnuva sırasında zaman zaman MagentaTV'de TV uzmanı ve yardımcı yorumcu olarak görev yapmıştı. Bu süreçte yeni DFB teknik direktörü Klopp ile de tanıştı; bilindiği üzere o da MagentaTV'de uzman olarak çalışıyordu.

Robert Andrich, Jürgen Klopp ile Dünya Kupası sırasında uzman yorumcu olarak tanıştı

"Birbirimizi gördüğümüzde gerçekten çok keyifli oluyordu. Futbol hakkında çok konuştuk" diyen Andrich, Dünya Kupası sırasında Klopp ile kurduğu teması anlattı. Leverkusenli oyuncu, 2024'teki iç saha Avrupa Şampiyonası'nda ise DFB takımının değişmez isimlerinden biriydi.





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Bu arada Nagelsmann, Paraguay'a karşı son 32 turunda yaşanan hayal kırıklığı yaratan erken Dünya Kupası vedasının ardından istifa etti. Klopp hemen ardından görevin bir numaralı adayı olarak öne çıktı ve temmuz ayı sonunda yeni milli takım teknik direktörü olarak tanıtıldı. 59 yaşındaki teknik adam, göreve başlama basın toplantısında Alman pasaportuna sahip her oyuncuya milli takım kapısının prensip olarak açık olduğunu vurguladı. Bu da son dönemde kadroda yer almayan Andrich gibi oyuncular için umut anlamına geliyor.

Robert Andrich'in Jürgen Klopp yönetiminde DFB takımına dönme şansı gerçekten var mı?

Ancak işin bir de şu gerçeği var ki, 19 kez milli olan oyuncu 31 yaşında olması nedeniyle Klopp yönetiminde hedeflenen yeniden yapılanma için yaş açısından çok da ideal bir profil değil. Hele ki Klopp, Joshua Kimmich'i yeniden 6 numara olarak kullanırsa, Almanya'nın Andrich'in oynadığı merkez orta saha pozisyonunda Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Angelo Stiller, Assan Ouedraogo ve Tom Bischof gibi daha genç isimlerin de bulunduğu oldukça geniş bir seçenek havuzu var.

Yeniden milli takım için gündeme gelmesinin temel şartı ise doğal olarak Andrich'in kulübünde ilk 11 oyuncusu olması. Son haftalarda tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu, Eintracht Frankfurt'un ilgilendiği belirtiliyor. Ancak Andrich şimdi, "Kulübün benden kurtulmak istediği hissine sahip değilim" diyerek şu anda bir transferi işaret eden hiçbir emare olmadığını vurguladı. Bayer'in merkez orta sahasında Aleix Garcia, Exequiel Palacios, Ezequiel Fernandez ve Kennet Eichhorn ile forma rekabeti yaşıyor. Ancak son olarak adı geçen Eichhorn, bir metabolizma hastalığı nedeniyle şimdilik forma giyemeyecek; Sport Bild'e göre bu durum Werkself'in kadro planlamasını değiştirdi.

Buna göre Eichhorn'un yokluğundan önce Andrich, Garcia ve Fernandez üçlüsünden iki orta saha oyuncusu bu yaz ayrılabilirdi. Şimdi ise bu üç oyuncudan en fazla birinin kulüpten ayrılması bekleniyor.