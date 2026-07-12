Türk basında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımında forma giyen Faslı milli kaleci Yassine Bono, bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe’nin radarına girdi. Bu gelişme, Faslı kalecinin son yıllarda hem kulübünde hem de milli takımında gösterdiği dikkat çekici performansın ardından kazandığı büyük itibarı yansıtıyor.

Türk “Fanatik” gazetesi, Bounou ile sözleşme imzalamayı ciddi bir şekilde değerlendirdiğini belirtti. Bu değerlendirme, Brezilyalı kaleci Ederson’un mevcut transfer döneminde ayrılma olasılığına karşı bir önlem niteliğinde. Ederson’un adı, yeni bir deneyime atılma ihtimaliyle anılıyor. Birçok Avrupa kulübünün, başta İtalyan kulübü Juventus olmak üzere, onun hizmetlerini almaya ilgi gösterdiği belirtildi.

Haberde, Fenerbahçe yetkililerinin Ederson’un yerini alabilecek aday kalecilerden oluşan bir kısa liste hazırlamaya başladıkları belirtildi; Bu listenin başında, Suudi Al-Hilal'da sergilediği olağanüstü performansla dikkatleri üzerine çeken Yassine Bono yer alıyor. Bono, Fas milli takımında da, özellikle 2026 Dünya Kupası finallerinde turnuvanın en parlayan yıldızlarından biri olarak göze çarpmıştı.

Gazete, Faslı kalecinin sosyal medya üzerinden Türk kulübünün resmi hesabını takip etmeye başlamasının ardından, son saatlerde Bono’nun Fenerbahçe’ye transfer olabileceğine dair spekülasyonların arttığını da ekledi. Bu durum, birçok takipçinin bu adımı iki taraf arasında temasların olduğu şeklinde yorumlamasına neden oldu, ancak bu durum, iki kulüp arasında müzakereler veya bir anlaşma olduğuna dair resmi bir kanıt teşkil etmemektedir.

Yassine Bono’nun Suudi kulübü Al-Hilal ile 2027 yazına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Bu durum, oyuncunun geleceğinin belirlenmesinde Suudi kulübünün yönetimine üstünlük sağlıyor; zira onunla sözleşme imzalamak isteyen herhangi bir kulüp, Al-Hilal ile müzakere etmek zorunda kalacak. Al-Hilal ise Faslı kalecisini bırakma olasılığı konusunda şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Bono, hem Fas milli takımında, hem de İspanyol takımı Sevilla’daki önceki deneyimi sırasında, hem de Suudi kulübü Al-Hilal’a transferinden bu yana sergilediği büyük tecrübe ve istikrarlı performans sayesinde birçok kulübün ilgisini çekmeye devam ediyor ve transfer piyasasında en çok aranan kalecilerden biri olmaya devam ediyor.