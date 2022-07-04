Dünya Kupası'nda forma giymesi beklenen Premier Lig yıldızı tecavüz şüphesiyle tutuklandı

Gelen şikayet üzerine harekete geçen polis suçlanan futbolcuyu Londra'da tutukladı.

Premier Lig'de top koşturduğu ve 20'li yaşların sonunda olduğu belirtilen bir futbolcu tecavüz iddiasıyla göz altına alındı.

Oyuncunun adı gizlilik gerekçesiyle şu ana kadar açıklanmazken, kulübüne konuyla ilgili bilgi verildiği ifade edildi.

4 Temmuz sabahı erken saatlerde polis merkezine götürülen futbolcunun sorgusu devam ediyor.

Dünya Kupası'nı kaçırabilir

Soruşturmanın önümüzdeki günlerde devam etmesi ve olayın yargıya intikal etmesi bekleniyor. Bu da söz konusu oyuncunun hazırlık dönemini kaçırması anlamına gelecek.

Milli takım forması da giydiği belirtilen futbolcunun Kasım ayında Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda yer alması da tehlikeye girdi.

Suçlamalar sonuçsuz kalsa bile sürecin uzaması halinde yıldız ismin Katar kadrosuna girmesi imkansız hale gelebilir.

Greenwood kefaletle serbest kaldı

Premier Lig, Ocak ayında benzer bir olayla sarsılmış, Manchester United'ın forveti Mason Greenwood eski sevgilisine yönelik cinsel saldırı iddiaları ve ölüm tehditleri sebebiyle tutuklanmıştı.

Tutuklandıktan sonra üç gün gözaltında kalan Greenwood, Premier Lig tarafından süresiz olarak futboldan uzaklaştırılmıştı.

Greenwood Haziran ayı sonunda tecavüz ve saldırı suçlamalarıyla yargılandığı davada kefaletle serbest bırakıldı.

20 yaşındaki oyuncunun dava süreci sonuçlanana kadar sahalara dönmesi beklenmiyor.