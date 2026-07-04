Dünya Kupası'nda Fas'ın galibiyetinin ardından Lahey'de tam bir kaos yaşandı: polis sert müdahalede bulundu

Çarşamba akşamı Lahey'in Schilderswijk semtinde, Fas'ın Kanada'ya karşı kazandığı zaferin ardından yaşanan kutlama coşkusu kısa sürede kargaşaya dönüştü. Taraftarlar başlangıçta zaferi kutlarken, kısa bir süre sonra polis, memurlara doğru atılan havai fişeklerle karşı karşıya kaldı. Muhabir Owen O'Brien, X üzerinden gelişmeleri canlı olarak aktarıyor.

O'Brien, başlangıçta Fas'ın galibiyetle bir sonraki tura yükselmesinin ardından atmosferin şenlikli olduğunu bildirdi. Bundan kısa bir süre önce ise Schilderswijk'te polislerin, köpek birliği, atlı polis ve tazyikli su aracı da dahil olmak üzere yoğun bir şekilde hazır bulunduğunu belirtmişti.

Muhabire göre, mahalle büyük ölçüde kapatılmış görünüyordu ve polisin varlığı, Fas'ın önceki maçlarına kıyasla çok daha yoğun bir şekilde hissediliyordu. Ayrıca, "romeo" olarak adlandırılan ekipler de oradaydı. Bu, Sokak Gözetleme Birimi'nin (AE) sokak adıdır; sivil giyimli polisler, kargaşa çıkaranları gözlemlemek ve gerekirse anında gözaltına almak için kalabalığın arasına karışır.

Kısa bir süre sonra ortam tamamen değişti. O’Brien, maskeli bir grup erkeğin bir pankartla ortaya çıktığını ve bunun ardından durumun tırmandığını bildirdi. X’te paylaştığı görüntülerde, Tutuklama Birimi’nin müdahale ettiği ve ortaya çıkan kaosun ortasında ilk tutuklamayı gerçekleştirdiği görülüyor.

Olay bununla da kalmadı. Birkaç dakika sonra O'Brien, Schilderswijk'te ikinci bir tutuklama yapıldığını bildirdi. Aynı zamanda, durumun hâlâ gergin olduğunu ve görevini yerine getirirken polis memurlarına havai fişek atıldığını yazdı.

Bu arada polis varlığı azalmadan devam etti. Durumu kontrol altında tutmak için, normal birimlerin yanı sıra köpek birimi, atlı polis ve Tutuklama Birimi de bölgede aktif olarak görev yaptı.

Ayrıca sosyal medyada, Bob van Keulen tarafından paylaşılan, Tutuklama Birimi (AE) tarafından gerçekleştirilen bir tutuklama görüntüsü de ortaya çıktı. Bu görüntülerde de Kanada ile Fas arasındaki maçın ardından Schilderswijk’te yaşanan kargaşa sırasında sözde “romeoların” nasıl müdahale ettiği görülüyor.



















