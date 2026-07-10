Dünya Kupası'nda Fas'ın elenmesinin ardından yeniden kargaşa: polise cam ve havai fişek atıldı

NOS’un haberlerine göre, Perşembe gecesi Dünya Kupası’nda Fas’ın oynadığı bir maçın ardından yine olaylar yaşandı. Fransa’ya karşı 2-0 yenildikten sonra, Hollanda’nın çeşitli şehirlerinde Faslı taraftarlar sokağa döküldü.

Bu durum, ülkenin çeşitli yerlerinde kargaşaya yol açtı. Polise cam, mobilya ve havai fişek atıldı.

Özellikle büyük şehirler bir kez daha olayların odağında yer aldı. Amsterdam, Lahey, Rotterdam ve Utrecht’te kargaşa yaşandı.

Rotterdam’da polis, bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunduktan sonra taraftarların büyük bir kısmı sonunda dağıldı. Amsterdam, Lahey ve Utrecht’te ise kişilerin gözaltına alınması gerekti.

Bunun çeşitli nedenleri vardı. Amsterdam’ın Osdorp semtinde yangın çıkarıldı ve polise havai fişek atıldı. Lahey’in Schilderswijk semtinde ise polis memurlarına havai fişek atıldı. Ayrıca bu bölgede antisemitik sloganlar atıldı ve şarkılar söylendi.

Gece boyunca, olayların yaşandığı tüm şehirlerde sükunet yeniden sağlandı. Polis, birçok noktada olayları ve gözaltına alınan şüphelileri soruşturdu.