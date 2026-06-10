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Qatar v IR Iran - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

Çeviri:

Dünya Kupası'nda dini bir anma töreni düzenlemek amacıyla İran ve Irak, FIFA'ya başvuruda bulundu

Mısır - İran
Mısır
İran
Dünya Kupası
Senegal - Irak
Senegal
Irak
Mısır
İran
ABD
Senegal
Irak
Kanada

Uluslararası Federasyon bunu onaylıyor mu?

İran Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'nda Mısır ile oynanacak maçta oyuncularının siyah kol bandı takmasına izin verilmesi için Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) nezdinde resmi bir talepte bulundu.

İran'ın "Tasnim" ajansı, bu talebin İran Futbol Federasyonu ve oyuncuların, İmam Hüseyin'in şehit edildiği Aşure Günü'nü anmak amacıyla geldiğini belirtti.

İran milli takımı, 27 Haziran'da Mısır ile, Belçika ve Yeni Zelanda'nın da yer aldığı 7. grubun üçüncü turunda karşılaşacak.

Ajans, İran tarafının FIFA'nın dini törene saygı göstererek talebi kabul etmesini beklediğini belirtti.

Ajans ayrıca, Irak Futbol Federasyonu'nun da aynı gün üçüncü turda Senegal ile oynanacak maçta siyah kol bandı takmak için FIFA'ya benzer bir talepte bulunduğunu açıkladı.

Dünya Kupası
Senegal crest
Senegal
SEN
Irak crest
Irak
IRQ
Dünya Kupası
Mısır crest
Mısır
EGY
İran crest
İran
IRN

Irak Milli Takımı, Fransa, Senegal ve Norveç'in yer aldığı Dünya Kupası 9. Grubu'nda mücadele ediyor.

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