Dünya Kupası'nda dini bir anma töreni düzenlemek amacıyla İran ve Irak, FIFA'ya başvuruda bulundu

İran Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'nda Mısır ile oynanacak maçta oyuncularının siyah kol bandı takmasına izin verilmesi için Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) nezdinde resmi bir talepte bulundu.

İran'ın "Tasnim" ajansı, bu talebin İran Futbol Federasyonu ve oyuncuların, İmam Hüseyin'in şehit edildiği Aşure Günü'nü anmak amacıyla geldiğini belirtti.

İran milli takımı, 27 Haziran'da Mısır ile, Belçika ve Yeni Zelanda'nın da yer aldığı 7. grubun üçüncü turunda karşılaşacak.

Ajans, İran tarafının FIFA'nın dini törene saygı göstererek talebi kabul etmesini beklediğini belirtti.

Ajans ayrıca, Irak Futbol Federasyonu'nun da aynı gün üçüncü turda Senegal ile oynanacak maçta siyah kol bandı takmak için FIFA'ya benzer bir talepte bulunduğunu açıkladı.

Irak Milli Takımı, Fransa, Senegal ve Norveç'in yer aldığı Dünya Kupası 9. Grubu'nda mücadele ediyor.