Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'yu izlemek için bilet nasıl alınır: Portekiz Dünya Kupası biletleri, bilgiler ve daha fazlası

Taraftarlar, 2026 Kuzey Amerika Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo ve Selecao das Quinas kadrosunun geri kalanını görebilmek için can atıyor.

Portekiz, Houston ve Miami'deki grup rakiplerini kolayca alt edecek mi? Bunu öğrenmek için Amerika'ya gidebilirsiniz.

GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili tüm bilgileri size aktarsın.

Portekiz'in 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Efsanevi uluslararası kariyeri boyunca 48 farklı ülkeye gol atmış olmasına rağmen, Cristiano Ronaldo henüz Portekiz'in 2026 Dünya Kupası grup rakiplerinden DR Kongo, Özbekistan veya Kolombiya'ya karşı gol atamadı.

Tarih Maç (başlama saati) Yer Biletler 17 Haziran Çarşamba Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (12:00 CDT) NRG Stadyumu (Houston) Bilet 23 Haziran Salı Portekiz - Özbekistan (12:00 CDT) NRG Stadyumu (Houston) Bilet 27 Haziran Cumartesi Portekiz - Kolombiya (19:30 ET) Hard Rock Stadyumu (Miami) Bilet

Portekiz 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Portekiz 2026 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. İlk tahminler aşağıda gösterilmiştir:

Aşama Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

Daha fazla bilgi için FIFA Dünya Kupası bilet portallarını ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Portekiz 2026 Dünya Kupası konaklama biletlerini nasıl alabilirim?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren Portekiz maçları için eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi ülkeler dışındaki herhangi bir takımın oynadığı 1 maç (Kanada, Meksika, ABD hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Kupa Lounge, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamaları geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her grup aşaması maçında izleyin.

3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

2026 Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'dan ne beklemeli?

2003 yılında Portekiz milli takımında şaşırtıcı bir şekilde ilk kez forma giyen Cristiano Ronaldo, takımının başarılı 2026 Dünya Kupası eleme kampanyası sırasında bir kez daha takım arkadaşlarına mükemmel bir örnek oldu. Beş gol atarak takımın gol krallığı listesinin zirvesine oturdu.

Portekizli efsane, ülkesinin formasıyla 226 maçta 143 gol atarak tüm zamanların uluslararası golcü listesinin zirvesinde yer alıyor. En yakın rakibi Lionel Messi'nin 27 gol gerisinde olan Ronaldo'nun rekorunun yakın zamanda, hatta hiç kırılmayacağı düşünülüyor.

Ronaldo’nun önceki sekiz Dünya Kupası golünden üçü, 2018 yılında İber yarımadasındaki rakibi İspanya ile oynanan olağanüstü bir grup maçında atılmıştı. CR7, 88. dakikada nefes kesici bir serbest vuruşla hat-trick’ini tamamlayarak skoru 3-3’e getirmişti.

Portekiz'in FIFA sıralamasındaki yükselişinin, Cristiano Ronaldo'nun uluslararası sahneye çıkmasıyla aynı zamana denk gelmesi şaşırtıcı değil. 2002 Kore/Japonya Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmadan önce, 70 yıl boyunca sadece iki Dünya Kupası'na katılmışlardı.

Portekiz artık dünya sahnesinde önemli bir oyuncu konumunda, o zamandan beri her Dünya Kupası'na katıldı ve 2006'da unutulmaz bir şekilde 4. oldu. Ayrıca, Selecao das Quinas 2016 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı ve 2019 ile 2025'te UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu.