Dünya Kupası'nda büyük sürpriz... Real Madrid'in üçlüsü Mourinho'nun dileğini gerçekleştirdi

Teknik direktör José Mourinho’nun Real Madrid’deki ikinci dönemi, 13 Temmuz’da Valdibebas Spor Kompleksi’nde yapılacak ilk antrenman öncesi sağlık kontrolleriyle başlayacak.

Takımın iki sezon boyunca kupa kazanamadığı bir dönemin ardından, yeni sezona hazırlık süreci, yeni teknik direktörün fikirlerini oturtmak ve gelecek sezona hazırlanmak açısından belirleyici olacak.

Bunu başarmak için Mourinho’nun, takımın ana çekirdeğiyle çalışmaya başlayabilmesi amacıyla en önemli oyuncularının bir an önce geri dönmesine ihtiyacı var.

Real Madrid’in yeni teknik direktörü olarak atanmasından bu yana José Mourinho’nun “Beast Mode On” podcast’inde verdiği ikinci röportajda, “Açıkçası, Real Madrid oyuncularının Dünya Kupası’nda yenilmesini umuyorum ki tatillerine çıkıp hazırlık dönemine mümkün olan en kısa sürede geri dönebilsinler” dedi.

"AS" gazetesi, Mourinho’nun dileğinin gerçekleştiğini belirtti; zira Türk oyuncu Arda Güler, Uruguaylı Fede Valverde ve Alman Antonio Rüdiger turnuvadan elendi ve hazırlık döneminin neredeyse başından itibaren kadroda yer alabilecekler.

Ancak Portekizli teknik direktör için haberlerin hepsi olumlu değil; Dünya Kupası’na katılan Real Madrid oyuncularının büyük çoğunluğu turnuvada yoluna devam ediyor. Bunlar arasında İngiliz Jude Bellingham, Brezilyalı ikili Vinícius ve Endrick, Fransız üçlü Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté ve Tchouaméni, İspanyol Marc Cucurella, Faslı Ibrahim Díaz, Portekizli Bernardo Silva ve Belçikalı Thibaut Courtois.

Turnuvada kalmaları, hazırlık dönemine geç katılmaları anlamına gelse de, bu oyuncuların tümü Dünya Kupası’nda en iyi performanslarını sergiledi; bu da Mourinho’nun, Real Madrid’de onlardan aynı performansı ortaya çıkarmakla yükümlü olduğu anlamına geliyor.