Dünya Kupası'nda büyük bir korku: Dallas'ta tribün çöktü

Çeşitli İsveçli medya kaynaklarının bildirdiğine göre, Perşembe günü Dallas’ta bir antrenman kompleksinin tribünü çöktü. Cumartesi günü Hollanda milli takımına 5-1 yenilen İsveç milli takımı, Dünya Kupası süresince bu kompleksi kullanıyor; ancak olay anında antrenman yapmıyordu.

Bu nedenle neyse ki yaralanan olmadı. Yine de İsveç milli takımında büyük bir şaşkınlık yaşandığı belirtiliyor. Görüntülerde tribünün bir kısmının tamamen çöktüğü görülüyor.

İsveç, Dünya Kupası süresince FC Dallas stadyumunda antrenman yapıyor; bu stadyumun şu anda yenilenmekte olduğu belirtiliyor. Perşembe günü bu yenileme çalışmaları sırasında bir aksilik yaşandı: stadyumun uzun kenarının bir kısmı çöktü.

Amerikalı futbol kulübünün bir çalışanı, enkazın “diğer tarafa düşmesi gerektiğini” söyledi. İsveçliler şok içinde kaldı. İsveç’in sportif direktörü ve eski Ajax forveti Stefan Pettersson, “Oyuncular ne olup bittiğini merak ediyorlardı” dedi.

“Bir şeyin yıkılması gerekiyordu,” diye devam ediyor. “Neyse ki kimse yaralanmadı. Muhtemelen patlatmaya çalıştılar ve ardından bir şeyler ters gitti.”

Bu arada, olay İsveç’in Japonya ile oynayacağı kritik son grup maçı hazırlıklarını etkilemedi. Bu maç, Perşembe gecesi ile Cuma sabahı arasında, Hollanda-Tunus maçıyla aynı saatte oynanacak.