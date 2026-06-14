Ismael Saibari, Brezilya karşısında muhteşem bir çalımla gol attı. Yurtdışı basını, 1-1 biten Dünya Kupası maçı sonrasında PSV oyuncusuna övgüler yağdırıyor.

Orta saha oyuncusu, Bayern Münih'in ilgisini çekiyor. BILD, onun Der Rekordmeister için neden değerli olabileceğini vurguladı. "Bu izlenimlere dayanarak, Saibari'nin bir Bayern oyuncusu olma potansiyeli var. Bunu, Ocak ayında Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir beraberlik golü atarak da kanıtladı."

Alman medya kuruluşu ayrıca Brezilya takımına attığı gol hakkında da oldukça olumlu konuştu. “Topu Alisson Becker’in üzerinden boş kaleye zarif bir şekilde sektirdi. Ancak Bayern’in hedefindeki bu oyuncu, Brezilya’ya ciddi bir darbe vurdu.” BILD ayrıca, Saibari’nin Dünya Kupası’ndaki performansları nedeniyle transfer bedelinin kesinlikle düşmeyeceğini öngörüyor.

İngiltere’de de PSV’li oyuncu gözden kaçmadı. “Saibari muhteşem bir lobla gol attı ve Fas’ı öne geçirdi. Bu sezon PSV formasıyla 19 gol atıp 9 asist yaptıktan sonra bu yaz Bayern’e transfer olabilir,” diye yazdı The Telegraph.

Sky Sports ise bu golde özellikle büyük bir klas gördü. “Topu kontrol etti, soğukkanlılığını korudu ve Alisson’u kalesinden çıkmaya zorladı, ardından topu ustaca üzerinden aşırttı. Fas’ın sürpriz yıldızının sakinliği ve klasının bir örneğiydi.”

Marca, Saibari'nin açılış golünde tamamen boş kaldığını gördü. “Forvetin yeteneği, bir çalımdan golü çıkardı.” İspanyol gazeteye göre Brezilyalılar, Fas'ın tehdidiyle zor anlar yaşadı.

“Neil El Aynoui, Brahim Diaz ve Saibari ceza sahası çevresinde tehdit oluşturdu ve Alisson’u kurtarış yapmaya zorlamadan birkaç tedirgin an yaşattı,” dedi Marca.