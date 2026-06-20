Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Miguel AlmironImago
Wessel Antes

Çeviri:

Dünya Kupası'nda bir ilk: Miguel Almirón, yeni kural nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü

Türkiye - Paraguay
Türkiye
Paraguay
Dünya Kupası
M. Almiron

Türkiye ile Paraguay arasındaki Dünya Kupası maçının ilk yarısında (skor 0-1) dikkat çekici bir kırmızı kart görüldü. Eski Premier Lig yıldızı Miguel Almirón, yeni bir kuralın kurbanı oldu.

İlk yarı bitmeden hemen önce, Atlanta United forması giyen 32 yaşındaki Paraguaylı oyuncu için işler ters gitti. Birkaç itiş kakışın ardından Almirón, bir rakibiyle konuşurken elini ağzının önüne götürdü.

Türk milli takım oyuncuları bu durumu hemen hakemlere bildirdi. VAR ile görüşüldükten sonra Salvadorlu hakem Ivan Barton Cisneros kırmızı kart kararı verdi.

Bu karar, FIFA’nın bu Dünya Kupası için belirlediği yeni kurallara tamamen uygun. Yine de Paraguay ve özellikle Almirón’da büyük bir şaşkınlık yaşandı.

Bu durum bir bakıma mantıklı sayılabilir, zira Arjantin ile Cezayir arasındaki maçta hakemler bu kurala o kadar sıkı uymamıştı.

Dünya Kupası
Türkiye crest
Türkiye
TUR
ABD crest
ABD
USA
Dünya Kupası
Paraguay crest
Paraguay
PAR
Avustralya crest
Avustralya
AUS

Hattrick yaparak maça damgasını vuran yıldız oyuncu Lionel Messi, 3-0'lık galibiyet sırasında iki kez ağzını kapattı.

Türkiye, ikinci yarıda on kişi kalan Paraguay karşısında daha da şiddetli bir hücum sergileyecek. Matías Galarza, 64 saniye sonra bu Dünya Kupası’nın en hızlı golünü attı.

Reklam