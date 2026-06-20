Dünya Kupası'nda bir ilk: Miguel Almirón, yeni kural nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü

Türkiye ile Paraguay arasındaki Dünya Kupası maçının ilk yarısında (skor 0-1) dikkat çekici bir kırmızı kart görüldü. Eski Premier Lig yıldızı Miguel Almirón, yeni bir kuralın kurbanı oldu.

İlk yarı bitmeden hemen önce, Atlanta United forması giyen 32 yaşındaki Paraguaylı oyuncu için işler ters gitti. Birkaç itiş kakışın ardından Almirón, bir rakibiyle konuşurken elini ağzının önüne götürdü.

Türk milli takım oyuncuları bu durumu hemen hakemlere bildirdi. VAR ile görüşüldükten sonra Salvadorlu hakem Ivan Barton Cisneros kırmızı kart kararı verdi.

Bu karar, FIFA’nın bu Dünya Kupası için belirlediği yeni kurallara tamamen uygun. Yine de Paraguay ve özellikle Almirón’da büyük bir şaşkınlık yaşandı.

Bu durum bir bakıma mantıklı sayılabilir, zira Arjantin ile Cezayir arasındaki maçta hakemler bu kurala o kadar sıkı uymamıştı.

Hattrick yaparak maça damgasını vuran yıldız oyuncu Lionel Messi, 3-0'lık galibiyet sırasında iki kez ağzını kapattı.

Türkiye, ikinci yarıda on kişi kalan Paraguay karşısında daha da şiddetli bir hücum sergileyecek. Matías Galarza, 64 saniye sonra bu Dünya Kupası’nın en hızlı golünü attı.