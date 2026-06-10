Dünya Kupası'nda Arjantinli oyuncuları tehlikeye atan bir güvenlik açığı

Dün Salı günü İzlanda ile oynanan 2026 Dünya Kupası hazırlık dostluk maçı öncesinde, bir güvenlik hatası nedeniyle Arjantin milli takımının tüm oyuncularının pasaport bilgileri sızdırıldı; bu isimler arasında ABD'nin Inter Miami takımının yıldızı ve Barcelona efsanesi Lionel Messi de yer alıyordu.

Takımın resmi kadrosunda yer alan pasaport numaraları, medyaya ve kamuoyuna açıklanmadan önce gizlenmeliydi, ancak Reuters ajansına göre, Alabama eyaletindeki Jordan-Hare Stadyumu'nda herhangi bir düzenleme yapılmadan yayıldı.

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Arjantin, Messi'nin sakatlıktan dönüşünü ve oyuna girdikten sadece iki dakika sonra penaltıdan gol atmasını gördüğü maçta İzlanda'yı 3-0 yendi.

Messi, 38 yaş 11 ay ile Arjantin tarihinin en yaşlı golcüsü oldu ve 1957'den beri rekoru elinde tutan Angel Labruña'yı iki ay geride bıraktı.

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, 10. grupta Cezayir, Ürdün ve Avusturya ile birlikte mücadele edecek.