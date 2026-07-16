Dünya Kupası'nda acı bir darbe... Arsenal'in yıldızının 5 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor

Arsenal, Fransız savunma oyuncusu William Saliba’nın 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile oynanan maçta yeni bir sakatlık geçirmesi üzerine ağır bir darbe aldı; oyuncunun 5 aya kadar uzayabilecek uzun bir süre sahalardan uzak kalacağına dair endişeler var.

Saliiba, Fransız milli takımının Salı günü 2-0 kaybettiği maçın başlamasından sadece 30 dakika sonra sırtındaki sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamayıp sahadan ayrılmıştı. Bu durum, yeni sezonun başlaması öncesinde oyuncunun fiziksel durumu hakkındaki endişeleri artırdı.

Aralık ayına kadar sahalardan uzak kalacağı endişesi

Fransız L'Équipe gazetesine göre, Arsenal, milli savunma oyuncusunun 4 ila 5 ay arasında sahalardan uzak kalmasından endişe ediyor; bu da onun önümüzdeki Aralık ayına kadar sahalardan uzak kalacağı anlamına gelebilir.

Gazete, oyuncunun son aylarda yaşadığı sorunu ortadan kaldırmak amacıyla, sırtındaki kronik sorunu tedavi etmek için ameliyat olmaya aday olduğunu da ekledi.

Fransız gazeteci Julien Lawrence ise, Saliba’nın sakatlandıktan sonra “Sırtım mahvoldu” dediğinin duyulduğunu açıkladı; bu sözler, maç sırasında ne kadar büyük acı çektiğini gösteriyor.

Temas olmaksızın yaşanan sakatlık

Saliba’nın sakatlığı, İspanya oyuncularının hiçbir müdahalesinin olmadığı bir pozisyonda meydana geldi. Arsenal’in savunma oyuncusu saha zeminine düştü ve Fransa’nın 1-0 geride olduğu sırada hemen teknik ekibe işaret ederek oyundan çıkarılmasını istedi.

Oyuncu, Fransa milli takımının sağlık ekibinden iki kişinin desteğiyle yavaşça sahayı terk etti. Ardından teknik direktör Didier Deschamps, onun yerine Crystal Palace'tan Maxence Lacroix'yı, Daïot Upamecano'nun yanına oyuna soktu.

Daha sonra Pedro Porro’nun İspanya’nın ikinci golünü atmasıyla Fransız milli takımının zorluğu daha da arttı ve “La Roja”, finalde Arjantin ile karşılaşacak.

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Sezon boyunca onu rahatsız eden sakatlık

Saliba, 2025-2026 sezonunda Arsenal'in en önemli oyuncularından biriydi ve takımın 22 yıl sonra ilk kez Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasında büyük katkı sağladı.

Ayrıca, sırtındaki sakatlıkla sürekli mücadele etmesine rağmen Fransa'nın Dünya Kupası'ndaki yolculuğunda da kilit bir rol oynadı; bu sakatlık nedeniyle teknik ekip, grup aşamasını garantiledikten sonra Norveç ile oynanan son maçta onu dinlendirme kararı almıştı.

Fransız milli takımının sağlık ekibi, sakatlığı yönetmek ve etkilerini en aza indirmek amacıyla turnuva boyunca oyuncunun durumunu yakından takip etti.

Saliba: Kendime çok yükleniyordum

Fransız savunma oyuncusu, Dünya Kupası sırasında sırt ağrıları çekmesine rağmen aylarca oynadığını itiraf etmişti.

Oyuncu, “Birkaç aydır ufak tefek sorunlar yaşıyordum ve Şampiyonlar Ligi maçları ile İngiltere Premier Ligi’ndeki yoğun program nedeniyle kendimi zorladım” dedi.

Ve ekledi: “Teknik ekip durumumla çok iyi ilgilendi. Dünya Kupası dört yılda bir düzenleniyor, bu yüzden kendinizi zorlamanız gerekiyor.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Fiziksel olarak %100 formumda değilim, ancak turnuvaya katılan ve tam olarak hazır olmayan birçok oyuncu var; bunu bir mazeret olarak kullanamazsınız.”