Dünya Kupası'nda ABD'nin Paraguay'ı mağlup etmesinin ardından gururlu Mauricio Pochettino, Christian Pulisic için endişeleniyor

ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, takımının Paraguay'ı 4-1'lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup etmesinin ardından sevinçten uçuyor. Teknik direktör, son derece gururlu olduğunu belirtirken, sakatlanan yıldız oyuncusu Christian Pulisic için de endişelerini dile getiriyor: "Yürümekte zorlanıyordu."

"Çok, çok gurur duyuyorum," diyor Pochettino, bu ezici galibiyetin hemen ardından. "En önemlisi performansımız ve bundan edindiğimiz hislerdi. Ancak bunun sadece bir başlangıç olduğunu biliyoruz."

"Bu henüz bir şey değil, sadece bir maçtı. Şimdi bu şekilde devam etmeliyiz, ama çok mutluyuz. İlk maç her zaman zordur."

"Dünya Kupası'nın ev sahibi olarak beklentiler yüksek, ama oyuncuların bu beklentilerle ve baskıyla başa çıkma şekli...", diyor gururlu bir bakışla.

"İlk 45 dakika harikaydı. Böyle bir takıma karşı oynamak zor. Ama çok mutlu ve gururluyum." Pochettino'ya daha sonra devre arasında oyundan alınan Pulisic soruldu.

"İlk yarının sonunda bir tekme yedi ve kasları sertleşti. Hiçbir risk almak istemedik. Yürümek onun için zordu, ama umarım durum o kadar da kötü değildir ve bir sonraki maça hazır olur."

Son olarak Pochettino, taraftarlara da bir mesaj gönderdi. "Harikaydılar. Tutkulu Amerikalılar'da görmek istediğiniz şey budur. Artık biliyorlar: futbol çok büyük," diye gülümseyerek sözlerini tamamladı Arjantinli teknik adam. ABD, bir sonraki maçını 19 Haziran'da Avustralya ile oynayacak.