Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, ülkesinin milli takımıyla ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki yolculuğunun sona ermesinin ardından yaklaşık bir ay geçtikten sonra, yeni futbol sezonu 2026-2027'nin başlamasından önce yaz tatiline devam etti.

Ronaldo, Dünya Kupası'nın bitiminin ardından izin kullandığı için, Nassr'ın Portekiz'in başkenti Lizbon'da geçen 19 Temmuz'dan dün salı gününe kadar düzenlediği yurt dışı kampına katılmadı.

Suudi Arabistan'ın "El-Riyadiyye" gazetesi, iki haftadan fazla süren kampın sona ermesinin ardından Nassr kafilesinin bugün çarşamba günü özel bir uçakla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a döneceğini bildirdi.

Oyuncular, gelecek cuma günü Suudi Arabistan'ın başkentindeki Dâru'n-Nassr sahasında antrenmanlara dönmeden önce yalnızca 24 saatlik bir izin kullanacak.

Ancak antrenmanlarda, Dünya Kupası'nın sona ermesinden bu yana kullandığı izni tamamlamak için Ronaldo'nun yokluğu sürecek.

"Don", Portekiz'in son on altı turunda İspanya'ya 1-0 mağlup olmasının ardından geçen 6 Temmuz'da 2026 Dünya Kupası'ndaki maceralarını sona erdirmiş ve bir aya yaklaşan iznine başlamıştı.

Bu durum, yeni sezonun başlamasına yalnızca 10 gün kala, yani tam olarak bu ayın 15 Ağustos'unda, Nassr'ın Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında rakibi Feyha ile karşılaşacağı tarihten önce yaşanıyor.

Ronaldo önderliğindeki Nassr, geçen sezon 7 yıllık aranın ardından kazandığı Suudi Ligi şampiyonluğunu korumanın yanı sıra, tarihinde ilk kez AFC Elite Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmanın peşinde.