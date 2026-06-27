Dünya Kupası'na veda ettikten sonra... Suudi milli takımı ne zaman Riyad'a dönecek?

Bazı basın haberleri, 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenen Suudi Arabistan milli takımının başkent Riyad’a dönüş tarihini ortaya çıkardı.

Suudi milli takımı, Cumartesi sabahı erken saatlerde ABD'nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda oynanan üçüncü ve son tur maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalmasının ardından Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

Suudi "El Şark El Awsat" gazetesi, "Yeşiller" heyetinin Houston'daki Yeşil Burun Adaları maçı sona erdikten sonra, ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentindeki ana kamp merkezine döndüğünü bildirdi.

Gazete, Suudi milli takım heyetinin yarın salı günü ABD topraklarından ayrılıp Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a döneceğini belirtti.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası 8. Grubu'nda, Uruguay ile 1-1 ve Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak topladığı 2 puanla son sırada yer alırken, İspanya'ya ise 4-0 mağlup oldu.

Suudi Arabistan milli takımının Dünya Kupası’nda üst tura çıkamamasının üst üste altıncı kez olduğu belirtiliyor; takımın tek başarısı ise 1994’teki ilk katılımında elde edilmişti.