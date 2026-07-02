Al-Hilal ve Suudi Arabistan Milli Takımı’nın kaptanı Salem Al-Dossari, 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmesinin ardından uluslararası futboldan emeklilik konusundaki kararını açıkladı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kalarak topladığı 2 puanla 8. grubun son sırasında yer aldı ve İspanya'ya 4-0'lık ağır bir yenilgiye uğradıktan sonra 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

Suudi "Al-Riyadiya" gazetesi, bazı taraftarların bu yöndeki taleplerine rağmen, Salem Al-Dossari'nin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından uluslararası futboldan emekli olma fikrini reddettiğini bildirdi.

Al-Dossari, özellikle bu yılın sonunda ve gelecek yılın başında Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı Arap Körfezi Kupası ve Asya Uluslar Kupası turnuvalarında Suudi milli takımına liderlik etmeyi arzuluyor.

"Tornado" lakaplı oyuncu, Dünya Kupası'nda bariz bir şekilde zorlandı; Uruguay, İspanya ve Yeşil Burun Adaları ile oynanan grup aşaması maçlarının hepsinde ilk 11'de yer almasına rağmen, ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

Al-Dossari, Dünya Kupası’nda Suudi Milli Takımı’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını tek başına ele geçiremedi; Sami Al-Jaber ile her ikisi de 3 gol atarak eşit durumda kaldı.

Buna karşılık, Salem El-Dosari, Sami Al-Jaber, Abdullah Suleiman ve Hüseyin Abdülghani ile eşit olarak, 9 maçla Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan ikinci Suudi futbolcu oldu; Muhammed Al-Da’ei’nin ise sadece bir maç gerisinde kaldı.