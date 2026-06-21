Dünya Kupası'na veda ettikten sonra... Real Madrid yıldızının utanç verici istatistiği

Türkiye Milli Takımı, 24 yıl aradan sonra ilk kez 2026 Dünya Kupası’na sınırsız hayallerle katıldı, ancak grup aşamasının ilk iki maçını kaybettikten sonra eli boş olarak turnuvadan elendi.

Türkiye Milli Takımı bu iki maçta hiç gol atamadı ve Avustralya’ya (2-0) ve Paraguay’a (1-0) yenilerek, grup aşamasının son turunda ABD ile oynayacağı maçtan önce Dünya Kupası’ndan elendi.

Türk taraftarlar, Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in milli takımı Dünya Kupası'nda ilerleyen turlara taşıyacağına güveniyordu, ancak Güler ilk iki maçta iyi bir performans sergileyemedi.

"Opta" istatistiklerine göre, Paraguay-Türkiye maçı sonrasında Arda Güler, Dünya Kupası'nda şu ana kadar en fazla ana pas (33) yapan oyuncu oldu.

İlginç olan ise, takım arkadaşları Ferid Kadioglu ve Hakan Çalhanoğlu'nun sırasıyla 30 ve 23 pasla bu listede üçüncü ve dördüncü sıralarda yer alması.





Güler, Dünya Kupası'ndan elendikten sonra Türk taraftarlara bir özür mesajı göndererek şunları söyledi: "Özür dilemek istiyoruz, utanıyoruz. Hepimiz birinci lig kulüplerinde oynuyoruz ve bu turnuvada çok daha iyi bir performans sergilemeliydik. İki maçta tek bir gol bile atamadık, bu kabul edilemez."

Türkiye’nin turnuvadan elenmesi gerçekten de tuhaftı; en azından Opta’nın 1966’da istatistik tutmaya başladığından beri, hiçbir milli takım iki maçta 62 şut çektikten sonra gol atamamıştı.

Aslında, beklenen gol (xG) istatistikleri, Türkiye’nin 4,2 gol atması gerektiğini gösteriyor.