Dünya Kupası'na veda etmesine rağmen... Yeşil Burun Adaları teknik direktörü Suudi milli takımını tebrik etti

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı Teknik Direktörü Bobista, 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmesine rağmen Suudi Arabistan Milli Takımı’nı tebrik etmeyi ihmal etmedi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Cumartesi sabahı erken saatlerde ABD'nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda oynanan üçüncü ve son tur maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalmasının ardından Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

Suudi gazetesi "Al-Sharq Al-Awsat"ın aktardığı maç sonrası basın toplantısında Bobista şunları söyledi: "Suudi milli takımının kontra ataklarda tehlikeli olduğunu biliyorduk, bu yüzden bununla başa çıkmak için taktiksel bir planımız vardı."

Ayrıca şunları ekledi: “Suudi takımının top hakimiyetine izin vermemeye çalıştık ve kararlılığımız ve kaliteli oyunumuzla zorlukları aşmayı başardık. Suudi milli takımını bu karşılaşmadaki performansından dolayı tebrik etmeliyiz.”

Şöyle devam etti: “Olumlu bir tavırla oynadığımız için mutluyuz; bu, oyuncularımızın karakterini yansıtıyor ve rakipten korkmadığımızı gösterdik.”

Son olarak şunları söyledi: “Biz küçük bir ülkeyiz. Hedefimiz korkusuzca hareket etmekti. Üç maçta da zihinsel güç gösterdik, yüksek yetenekler sergiledik ve eleme turuna yükselebileceğimizi kanıtladık.”

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile berabere kalarak 3 puanla 8. grubu ikinci sırada tamamladı ve tarihindeki ilk Dünya Kupası katılımında 32'li turlara yükseldi.