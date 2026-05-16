Dünya Kupası'na katılım konusunda endişeler mi var? Frenkie de Jong bu hafta sonu da FC Barcelona'da forma giyemeyecek

Frenkie de Jong, bu hafta sonu da FC Barcelona kadrosunda yer almayacak. Teknik direktör Hansi Flick, Real Betis maçı öncesindeki son basın toplantısında bunu açıkladı.

Flick, Cumartesi günü De Jong hakkında "Frenkie oynayamayacak, kendini iyi hissetmiyor" şeklinde kısa bir açıklama yaptı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun tam olarak ne sorunu olduğu ise tam olarak belli değil.

Sport dahil olmak üzere birçok İspanyol medya kuruluşu, Cumartesi günü De Jong'un şampiyon takımın son antrenmanında yer almadığını bildirmişti. De Jong'un bireysel bir programla antrenman yapıp yapmadığı ise belirsiz.

Geçen Çarşamba günü Barcelona'nın Deportivo Alavés ile oynadığı maçta da De Jong kadroda yer almamıştı. Katalanlar bu maçı 1-0 kaybetmişti.

Geçen hafta sonu lig şampiyonluğunu kazanan Barcelona, Pazar akşamı son iki haftadan bir önceki maçta evinde Betis ile karşılaşacak. Bir hafta sonra, son haftada Barcelona, Valencia'ya konuk olacak.

De Jong'un yokluğu Ronald Koeman için iyi bir haber değil. Bir buçuk hafta sonra milli takım teknik direktörü Dünya Kupası kadrosunu açıklayacak.

Hollanda milli takımı için Dünya Kupası 14 Haziran'da Japonya ile oynanacak maçla başlayacak. Grup aşamasının ilerleyen günlerinde İsveç (20 Haziran) ve Tunus (25 veya 26 Haziran gecesi) de rakip olacak.