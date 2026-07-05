Dünya Kupası'na katılan ülke çılgın bir hata yaptı: Oyuncular kendi başlarına geri dönüyor

Senegal milli takımı Seattle’da mahsur kaldı. Senegal’in Çarşamba günü Belçika’ya yenilerek (2-3) Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından, takım hâlâ ülkesine dönmedi. Geri dönüş uçuşunun ayarlanmadığı ortaya çıktı. Senegal Futbol Federasyonu (FSF) ve FIFA şu anda bir çözüm arıyor.

Turnuvadan elendikten sonra milli takımın Dakar’a hemen geri dönmesi planlanıyordu, ancak takım hâlâ Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyor. Çeşitli Afrika basın kaynakları, Senegal Futbol Federasyonu’nun uçuş rezervasyonu yaptırmadığını bildiriyor.

Takım, Seattle havaalanında beklerken Blue Jet, Delta ve United Airlines havayollarında herhangi bir rezervasyon bulunmadığı ortaya çıktı. Saatlerce bekledikten sonra oyuncular ve teknik ekip otele geri döndü.

FSF ve FIFA şu anda Dakar’a özel bir charter uçuşu ayarlama olasılığını araştırıyor.

Ancak bu çözüm, birçok oyuncu için artık çok geç. Bu oyuncular, kendi inisiyatifleriyle dönüş biletlerini çoktan ayarladılar.

Senegalli basına göre Pape Gueye, Édouard Mendy, Mory Miaw, Ismail Jakobs, Yehvann Diouf, Idrissa Gana Gueye ve Kalidou Koulibaly, ailelerinin veya kulüplerinin yanına gitmek üzere yola çıktı.

Geride kalan oyuncular ise yeni bir seyahat düzenlemesi yapılana kadar şimdilik Seattle’daki takım otelinde kalıyorlar.