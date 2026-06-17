Dünya Kupası'na katılan ülke casusluk kurbanı oldu: antrenman sahası üzerinde bir drone düşürüldü

Seoul Economic Daily’nin Çarşamba öğleden sonra bildirdiğine göre, Güney Kore’nin antrenman sahası üzerinde bir drone tespit edildi. Meksika polisi durumu araştırıyor.

Salı günü, Meksika'nın Zapopan kentinde kapalı kapılar ardında bir antrenman planlanmıştı. Antrenörler henüz sahaya konileri yerleştirirken, sahanın üzerinde bir drone tespit edildi.

Bir güvenlik görevlisi uçan kamerayı fark etti ve olay yerinde bulunan Meksikalı askerlere durumu bildirdi. Askerler, radyo dalgaları aracılığıyla drone'u yere indirdi.

Güney Kore’nin güvenlik koordinatörü ve görev başındaki Meksikalı askerler, dronun düştüğü yere koştular, ancak dron sahipleri tarafından çoktan kaldırılmıştı.

Olay, FIFA’ya devredildi. Meksika polisi de drone ile ilgili olayı soruşturmaya başladı.

Güney Kore, perşembe gecesi ile cuma gecesi arasında Meksika ile karşılaşacak. Takım, grup aşamasındaki ilk maçında Çekya’yı 2-1 mağlup etmişti.



