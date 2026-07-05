Dünya Kupası'na katılan ülke, Balogun'un beraat etmesinin ardından ayağa kalkarak FIFA'ya sert bir açıklama yaptı

Belçika Futbol Federasyonu (RBFA), Folarin Balogun’un cezasının geri alınmasıyla ilgili gelişmeler karşısında şaşkınlık yaşıyor. Federasyon, hukuki adımlar atma konusunda araştırma yürütüyor.

Pazar akşamı FIFA, ABD ile Bosna-Hersek arasındaki maçta (2-0) kırmızı kart gören Balogun’un, Belçika ile oynanacak sekizinci final maçında cezalı olmayacağını ani bir açıklamayla duyurdu.

Gazeteci Ben Jacobs’a göre bu karar, Başkan Donald Trump’ın FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya yaptığı bir telefon görüşmesinin sonucu olarak alındı.

Belçika Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, “gelişmeler karşısında şaşkınlık duyduğunu” belirtti. "Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu (RBFA), FIFA’nın cezalı ABD’li oyuncu Folarin Balogun’u 6 Temmuz Pazartesi günü saat 17:00’de (Seattle saatiyle) oynanacak ABD-Belçika maçı için oynama hakkına sahip ilan etme kararından şaşkınlık duymaktadır,” diye başlayan açıklamada şöyle devam edildi:

“FIFA, kararını FIFA Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesine dayandırmaktadır. Bu madde, FIFA Disiplin Komisyonu’nun daha önce uygulanan bir disiplin cezasının infazını askıya almaya karar verebileceğini belirtmektedir.”

“Ancak aynı FIFA yönetmeliğinin 66.4. maddesi, kırmızı kartın (oyundan atılma) otomatik olarak takımın bir sonraki maçında cezaya yol açacağını açıkça belirtmektedir; bu durum, bu Dünya Kupası sırasında verilen tüm önceki kırmızı kartlar için de geçerli olmuştur.”

“Ayrıca, yukarıdakilerden bağımsız olarak, bu karar, 10.5. maddede belirtildiği üzere 2026 Dünya Kupası Yönetmeliği hükümleriyle doğrudan çelişmektedir: ‘Bir oyuncu veya takım yetkilisi, doğrudan veya dolaylı bir kırmızı kart (ikinci sarı kart) nedeniyle oyundan atılırsa, otomatik olarak takımının bir sonraki maçında cezalandırılır. Buna ek olarak, başka yaptırımlar da uygulanabilir.’”

“Bu tür bir cezanın otomatik niteliği, 12 Mayıs 2026 tarihinde tüm katılımcı üye ülkelere dağıtılan FIFA 2026 Dünya Kupası Genelgesi No. 16’da da açıkça teyit edilmiştir.”

“Aynı kural, her maç öncesinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası maç koordinasyon toplantılarında tekrarlanmakta ve 2026 FIFA Dünya Kupası atölye çalışmalarının tüm sunumlarında yer almaktadır.”

“Hem bu FIFA Dünya Kupası’nda hem de turnuvanın gelecekteki edisyonlarında tüm katılımcı takımların meşru haklarını güvence altına almak ve sporumuzdaki adil oyun ilkelerini korumak amacıyla, RBFA tüm olası seçenekleri değerlendiriyor,” diye bitiriyor federasyon açıklamasını.